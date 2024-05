Rada OSN neschválila ruský návrh rezolúcie o zákaze zbraní vo vesmíre

New York 21. mája (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok neprijala návrh rezolúcie predloženej Ruskom, ktorý žiadal zákaz rozmiestňovania či používania zbraní vo vesmíre. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Za návrh zahlasovalo sedem členov BR OSN, rovnaký počet bol proti a jedna krajina sa zdržala hlasovania. Na schválenie bolo potrebných najmenej deväť hlasov v 15-člennej rade, pripomína Reuters.



Rusko návrh podalo začiatkom mája. Žiadalo, aby všetky krajiny vyvíjali úsilie s cieľom zabrániť nasadeniu, hrozbe či použitiu zbraní vo vesmíre a to "navždy".



BR OSN 24. apríla zablokovala podobný návrh predložený USA a Japonskom, keď ho vetovalo Rusko a Čína sa hlasovania zdržala. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia Bezpečnostnej rade OSN pri vetovaní tohto návrhu povedal, že návrh by sa mal vzťahovať na všetky druhy zbraní a avizoval plány Ruska predložiť novú rezolúciu.



Vetovaná rezolúcia predložená USA a Japonskom sa zameriavala výlučne na zbrane hromadného ničenia. Návrh by v prípade schválenia vyzval všetky krajiny sveta, aby ich nevyvíjali ani neumiestňovali vo vesmíre, ako to zakazuje medzinárodná zmluva z roku 1967, ktorú ratifikovali aj USA a Rusko, a aby súhlasili s overovaním plnenia dohody.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová po hlasovaní 24. apríla pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin deklaroval, že Moskva nemá v úmysle umiestniť jadrové zbrane vo vesmíre. Podľa jej slov však vetovanie návrhu Ruskom vyvoláva otázku, čo by ruská vláda mohla skrývať.