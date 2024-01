Rada OSN označila stredajší bombový útok v Iráne za zavrhnutiahodný

New York 5. januára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) vo štvrtok odsúdila stredajší bombový útok v iránskom meste Kermán, ktorý si vyžiadal životy najmenej 84 ľudí, a označila ho za zavrhnutiahodný. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Terorizmus vo všetkých svojich formách a prejavoch predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre medzinárodný mier a bezpečnosť," uvádza BR OSN vo vyhlásení. Zároveň vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodinám obetí a iránskej vláde.



Bezpečnostná rada tiež vyzýva všetky krajiny, aby aktívne spolupracovali s Iránom pri vyvodzovaní zodpovednosti voči organizátorom, páchateľom i sponzorom tohto útoku. "Každý teroristický čin je trestný a neospravedlniteľný, bez ohľadu na jeho motiváciu i to, kde, kedy a kým bol vykonaný," uvádza rada.



Stredajší útok sa odohral na pietnom podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti štvrtého výročia úmrtia iránskeho generála Kásema Solejmáního. Ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia.



Vo štvrtok sa k útoku prihlásila militantná organizácia Islamský štát (IS), ktorá uviedla, že svoje vesty s výbušninami aktivovali dvaja jeho členovia. Štvrtok bol v Iráne vyhlásený za deň smútku za obete tohto útoku.



Úrady najskôr hlásili približne 100 obetí na životoch, no tento údaj neskôr korigovali smerom dole. Vo vyhlásení BR OSN sa však stále uvádza vyše 100 obetí, všíma si AFP.



V Iráne aj v minulosti zaznamenali smrteľné útoky džihádistov a iných militantov, a aj cielené zabitia vládnych predstaviteľov či jadrových vedcov, z ktorých bol obviňovaný úhlavný nepriateľ Iránu - Izrael, pripomína agentúra.



Napätie na Blízkom východe sa zvyšuje od vypuknutia vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.