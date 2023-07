Rada OSN pre ľudské práva odsúdila pálenie Koránu

Ženeva 12. júla (TASR) - Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) v stredu odsúdila incidenty, pri ktorých dochádza k páleniu Koránu, posvätnej knihy moslimov. Mnohé, prevažne západné krajiny však prijatú rezolúciu odmietli podporiť pre obavy, že príliš potláča slobodu prejavu. TASR o tom informovala podľa správy agentúry AFP.



Za schválenie rezolúcie hlasovalo 28 členských krajín, proti bolo 12 a sedem sa zdržalo hlasovania. Napriek tomu, že väčšina účastníkov stredajšieho zasadnutia v Ženeve odsúdila znesväcovanie Koránu, pri hlasovaní sa prejavili rozličné názory týkajúce sa najmä dodržiavania princípov slobody prejavu.



Podľa západných krajín by bolo možné dospieť ku konsenzu, ale to by si vyžadovalo ďalšie rokovania.



"Som skutočne zarmútená z toho, že Rada dnes nedokázala prehovoriť jednotným hlasom pri odsúdení zavrhnutiahodných činov protislamskej nenávisti, v čom sa všetci zhodujeme, ale zároveň s tým aj rešpektovať slobodu prejavu," uviedla americká veľvyslankyňa pri Rade OSN pre ľudské práva Michele Taylorová.



Znenie rezolúcie odsudzuje všetky prejavy náboženskej nenávisti vrátane verejných a vopred premyslených činov znesväcovania Koránu. Poukazuje tiež na to, že osoby za ne zodpovedné sa musia za svoje činy zodpovedať.



Rezolúcia zároveň vyzýva krajiny sveta, aby zaviedli zákony, ktoré budú "riešiť, predchádzať a stíhať" činy náboženskej nenávisti vyvolávajúce diskrimináciu, nepriateľstvo alebo násilie.



Medzi krajinami, ktoré hlasovali proti rezolúcii, boli Spojené štáty, Británia, krajiny Európskej únie vrátane Francúzska a Nemecka, ale aj Čierna Hora či Kostarika. Podporili ju naopak Čína, India, Vietnam, Juhoafrická republika, Kuba či Ukrajina.



Rezolúciu na hlasovanie predložil Pakistan a krajiny Organizácie islamskej spolupráce (OIC) po tom, čo iracký utečenec v rámci úradne povoleného protestu koncom júna spálil pred mešitou vo švédskom Štokholme niekoľko stránok z Koránu, čo vyvolalo rozhorčené reakcie v moslimskom svete.