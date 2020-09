OSN žiada Bielorusko, aby ich expertom umožnilo vstup do krajiny

Ženeva 18. septembra (TASR) - Bielorusko by malo umožniť slobodný vstup pozorovateľov OSN pre ľudské práva - napríklad aj do väzníc, vyzvala Rada OSN pre ľudské práva v rezolúcii prijatej v piatok počas virtuálneho zasadnutia v Ženeve. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Rada OSN požadovala aj slobodný prístup pre bieloruskú pozorovateľku OSN Anais Marinovú a zároveň vyzvala Bielorusko, aby prestalo používať násilie, mučenie a zatýkanie na potlačenie občianskych práv.



Rezolúcia, ktorú iniciovali európske krajiny, trvá na tom, že bieloruské úrady by mali začať dialóg s opozíciou a občianskou spoločnosťou.



Rezolúcia bola prijatá 23 hlasmi, dva hlasy od Eritrey a Venezuely boli proti a 22 krajín sa zdržalo hlasovania.



Na virtuálnom 45. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva sa za Slovensko zúčastnil minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Ivan Korčok. Ešte v priebehu zasadnutia pridal svoj hlas k výzve medzinárodného spoločenstva na začatie dialógu v Bielorusku, ktorý by mal viesť k novým, slobodným, demokratickým a férovým prezidentským voľbám v tejto krajine.



Šéf slovenskej diplomacie takisto upozornil na potrebu prijatia opatrení, ktoré zabránia bieloruskému režimu pokračovať v násilí a v masívnom porušovaní ľudských práv - osobitne slobody zhromažďovania, združovania a prejavu.



Prostredníctvom videoprenosu vystúpila v Rade OSN pre ľudské práva Sviatlana Cichanovská. Vo svojom prejave žiadala, aby bieloruské úrady ukončili násilie voči demonštrantom a vypísali slobodné a spravodlivé voľby, informovala agentúra Reuters.