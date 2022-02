Rada OSN zahlasovala za uskutočnenie rozpravy o Ukrajine

Ženeva 28. februára (TASR) - Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) v pondelok zahlasovala za uskutočnenie naliehavej rozpravy týkajúcej sa invázie Ruska na Ukrajinu. Konať sa má vo štvrtok po tom, čo počas troch predošlých dní odznejú prejavy ministrov a vrcholných predstaviteľov z vyše 140 krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



UNHRC so sídlom v Ženeve týmto krokom reaguje na štvrtkovú žiadosť Kyjeva, aby bezodkladne zorganizovala diskusiu o ľudských právach na Ukrajine. Uskutočnenie rozpravy podporilo 29 zo 47 členských štátov tejto organizácie; proti boli piati vrátane Ruska a Číny. Hlasovania sa zdržalo 13 členov UNHRC.



Ukrajinská veľvyslankyňa pri OSN v Ženeve Jevhenija Filipenková pred samotným hlasovaním nazvala ruskú inváziu voči Ukrajine útokom na širšie medzinárodné spoločenstvo. "Nebol to len útok na Ukrajinu, bol to útok na každý členský štát OSN, na Organizáciu Spojených národov a na princípy, na ktorých ochranu táto organizácia vznikla," uviedla.



Stály predstaviteľ Ruskej federácie pri Úrade OSN a ďalších medzinárodných organizáciách v Ženeve Gennadij Gatilov výzvu na takúto diskusiu na pôde UNHRC odmietol s tým, že agresorom je podľa neho Kyjev, nie Moskva. Tvrdil, že Kyjev sa snaží "presmerovať pozornosť medzinárodného spoločenstva" od svojich útokov na separatistické regióny na východe Ukrajiny za posledných osem rokov. Dodal, že "rozhodnutie spustiť mimoriadnu operáciu" Ruska bolo prijaté. Trval na tom, že nedochádza k útokom na civilné ciele.



Na pondelok zvolala mimoriadne zasadnutie v spojitosti s inváziou Ruska na Ukrajinu aj Bezpečnostná rada OSN.