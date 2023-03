Rada OSN rokovala o násilnostiach v palestínskom meste Huwwára

New York 1. marca (TASR) - Bezpečnostná rada OSN sa v noci na stredu zišla v New Yorku na mimoriadnom zasadnutí, o ktorého zvolanie požiadali Spojené arabské emiráty v reakcii na nedávny útok desiatok izraelských osadníkov v palestínskom meste Huwwára na severe okupovaného západného brehu brehu Jordánu.



Veľvyslanec Palestínčanov pri OSN Rijád Mansúr po rokovaní, ktoré bolo neverejné, pred novinármi vyhlásil, že BR OSN je povinná nájsť spôsob, ako poskytnúť ochranu palestínskym civilistom.



Podľa Mansúra by bolo užitočné, keby zástupcovia Bezpečnostnej rady navštívili Huwwáru, aby sa na mieste oboznámili so situáciou a reakciou Palestínčanov na útok skupiny židovských osadníkov, ku ktorému došlo v nedeľu večer a pri ktorom útočníci hádzali kamene na domy Palestínčanov a podpaľovali budovy i autá.



Veľvyslankyňa Vanessa Frazierová z Malty, ktorá vo februári predsedala BR OSN, po rokovaní vyhlásila, že 15 členských krajín Bezpečnostnej rady "by sa malo pokúsiť zistiť, či existujú spôsoby, ako môžeme zastaviť akékoľvek podnecovanie k ďalšiemu násiliu a podporiť dialóg" medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Zdôraznila súčasne, že medzitým sa obe strany musia zdržať akýchkoľvek násilných činov.



Bezpečnostná rada OSN minulý týždeň - prvýkrát za posledných šesť rokov - odsúdila budovanie izraelských osád na palestínskych územiach. Stalo sa tak prostredníctvom vyhlásenia, ktoré schválili aj Spojené štáty - dlhoročný spojenec Izraela.



Agentúra AFP, na ktorú sa vo svojej správe odvoláva aj TASR, poznamenala, že zatiaľ čo sa izraelsko-palestínsky konflikt stupňuje, predstavitelia oboch strán sa počas nedeľňajšieho stretnutia v Jordánsku zaviazali, že zabránia novým nepokojom.