Rada OSN rokovala o útoku USA na Irán, Guterres vyzval na diplomaciu

New York 22. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v nedeľu na zdržanlivosť a diplomaciu po americkom útoku na jadrové zariadenia v Iráne. Na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zároveň varoval pred ďalším cyklom deštrukcie a odvety, informuje TASR podľa agentúr AFP, DPA a Reuters.



"Opakovane som odsúdil akúkoľvek vojenskú eskaláciu na Blízkom východe," povedal Guterres. "Obyvatelia tohto regiónu nemôžu strpieť ďalší cyklus ničenia. Napriek tomu nám teraz hrozí, že sa dostaneme do potkanej diery odvety za odvetou," uviedol s tým, že útok USA na Irán znamenal "nebezpečný obrat" v regióne.



Podľa šéfa OSN je namiesto toho potrebná diplomacia. "Vyzývam túto radu a všetky členské štáty, aby konali s rozumom, zdržanlivosťou a naliehavo. Nemôžeme, a nesmieme, sa vzdať mieru," doplnil.



Pred BR OSN prostredníctvom videospojenia vystúpil aj generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, ktorý rovnako apeloval na zdržanlivosť a vyjadril obavy z rozšírenia konfliktu.



Grossi priblížil, že v iránskom podzemnom jadrovom závode Fordó sú viditeľné krátery, čo naznačuje, že Spojené štáty použili bomby na ničenie takýchto objektov. Konštatoval však, že škody v podzemí tohto nemôže nikto, ani jeho dozorná agentúra OSN, zhodnotiť.



Grossi tiež informoval o viditeľných škodách na ďalších jadrových komplexoch v Isfaháne a Natanzi. Irán podľa neho informovala MAAE, že nedošlo k zvýšeniu radiácie v okolí žiadneho z týchto troch objektov.



Šéf MAAE dodal, že k ozbrojeným útokom na nukleárne zariadenia by nemalo nikdy dochádzať a mohli by viesť k vypusteniu rádioaktivity so závažnými dôsledkami v rámci napadnutých štátov i za ich hranicami.



O zasadnutie BR OSN o amerických útokoch požiadal Irán, aby sa rada "zaoberala týmto jasným a nezákonným aktom agresie, aby ho odsúdila čo najdôraznejšie".



Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vo vyhlásení uviedol, že USA a Izrael si nezaslúžia odsúdenie, ale uznanie a vďaku za to, že urobili svet bezpečnejším.



Rusko, Čína a Pakistan predložili Bezpečnostnej rade návrh rezolúcie, ktorá žiada okamžité a bezpodmienečné prímerie na Blízkom východe. Nie je jasné, kedy o ňom budú hlasovať, podľa diplomatov majú členovia rady predložiť vyjadrenia do pondelka večera. USA, ktoré majú v BR OSN právo veta, budú zrejme proti takejto rezolúcii, ktorá tiež odsudzuje útoky na iránske jadrové objekty, nespomína však Spojené štáty ani Izrael.