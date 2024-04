Rada OSN rozhodne o žiadosti Palestínčanov o plné členstvo v OSN

New York 9. apríla (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok oznámila, že tento mesiac rozhodne o žiadosti Palestínčanov o plné členstvo v OSN. Je však nepravdepodobné, že by s touto žiadosťou súhlasili Spojené štáty, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Rada rozhodla, že toto rokovanie sa musí uskutočniť v priebehu apríla," povedala maltská veľvyslankyňa Vanessa Frazierová, ktorej krajina v súčasnosti predsedá BR OSN. Palestínčania tento krok označili za "historický". Izrael, ktorý bojuje proti Hamasu v Pásme Gazy už siedmy mesiac, ho zas nahnevane odsúdil.



"Všetko, o čo žiadame, je zaujať naše právoplatné miesto v spoločenstve národov, aby sa s nami zaobchádzalo ako s rovnocennými, rovnými s ostatnými národmi a štátmi, aby sme žili slobodne a dôstojne v mieri a bezpečí v krajine našich predkov," povedal palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr.



Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan skritizoval BR OSN. "Už samotný fakt, že sa táto diskusia vôbec vedie, je víťazstvom genocídneho teroru," dodal na margo útoku hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.



Každá žiadosť o členstvo v OSN musí najprv prejsť hlasovaním v Bezpečnostnej rade, kde má právo veta päť krajín – USA, Rusko, Čína, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Po prípadnom schválení ju musí odobriť aj Valné zhromaždenie OSN.



Je však veľmi málo pravdepodobné, že by s touto žiadosťou súhlasili USA. Podľa americkej legislatívy sú Spojené štáty povinné prerušiť financovanie agentúr OSN, ktoré poskytnú plné členstvo palestínskemu štátu. Proti žiadosti o členstvo sa postavili USA už v roku 2011. "Náš postoj sa nezmenil," povedal zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Robert Wood.



Palestínčania majú v OSN od roku 2012 štatút pozorovateľa a lobujú za získanie plného členstva, čo by znamenalo uznanie palestínskej štátnosti.