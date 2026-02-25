< sekcia Zahraničie
Rada OSN uvalila sankcie na štyroch sudánskych veliteľov RSF
Sudánske RSF sú úž takmer tri roky vo vojne s regulárnou sudánskou armádou.
Autor TASR
New York 25. februára (TASR) - Bezpečnostná rada OSN uvalila sankcie na štyroch veliteľov sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) za ich činy počas obsadenia mesta al-Fášir v októbri minulého roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sankcionovanými sú brat a zástupca veliteľa RSF Abd ar-Rahím Hamdán Daklú, zástupca veliteľa Džidú Hamdán Ahmad, brigádny generál al-Fátih Abdalláh Idrís a veliteľ v teréne Tídžání Ibráhím.
Sudánske RSF sú úž takmer tri roky vo vojne s regulárnou sudánskou armádou. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce mŕtvych, 11 miliónov ľudí vyhnala z domovov a podľa OSN spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.
OSN vo svojej minulotýždňovej správe uviedla, že RSF počas obsadenia al-Fáširu „vykonávali etnicky motivované vraždy, rozsiahle sexuálne násilie a násilné zmiznutia“ - činy, ktoré podľa vyšetrovacej komisie OSN vykazujú „známky genocídy“.
RSF koncom októbra 2025 obsadili mesto al-Fášir, ktoré obliehali 18 mesiacov. V regióne Dárfúr to bolo posledné miesto kontrolované armádou.
Táto operácia, ktorú vyšetrovacia misia OSN opísala ako „tri dni hororu“ bola sprevádzaná sumárnymi popravami, systematickým sexuálnym násilím a masovým zadržiavaním, zameranými najmä proti tamojšej etnickej menšine Zaghawa.
Na Abd ar-Rahíma sa už vzťahujú sankcie zo strany Británie, Európskej únie a Spojených štátov. Brat veliteľa RSF je podľa vyhlásenia BR OSN zobrazený na záberoch, na ktorých „dáva svojim bojovníkom nariadenie, aby nikoho nebrali ako zajatcov, ale aby všetkých zabili“.
Idrís známy aj ako Abú Lúlú, sa dostal do povedomia ako „mäsiar z al-Fáširu“ po tom, čo sa objavil v niekoľkých videách zverejnených po útoku RSF na al-Fášir, pri ktorom popravovali civilistov.
„Abú Lúlú sa natáčal, ako sa usmieva a zabíja ľudí, ktorí prosili o milosť, ako aj videá, na ktorých vykonáva popravy na základe etnického pôvodu,“ tvrdí BR OSN.
Spojené štáty minulý týždeň oznámili zavedenie sankcií voči Idrísovi, Ibráhímovi a Ahmadovi za ich rolu v „etnickom zabíjaní, mučení, hladovaní a sexuálnom násilí“ páchanom v al-Fášire.
