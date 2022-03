Rada OSN zasadne pre údajný vývoj biologických zbraní na Ukrajine

New York 11. marca (TASR) - Bezpečnostná rada (BR) OSN sa v piatok na žiadosť Ruska urýchlene zíde v súvislosti s údajným vývojom biologických zbraní na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rusko vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z financovania výskumu vývoja biologických zbraní na Ukrajine, ktorá od 24. februára čelí ruskej vojenskej invázii.



Washington aj Kyjev popreli existenciu laboratórií určených na výrobu biologických zbraní na Ukrajine, pričom podľa Spojených štátov sú tieto obvinenia znakom toho, že Moskva by mohla zbrane čoskoro použiť sama.



Podľa stanice BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo videopríhovore uviedol: "Údajne pripravujeme chemický útok... To ma naozaj znepokojuje, pretože sme boli opakovane presvedčení, že ak chcete poznať plány Ruska, pozrite sa, z čoho Rusko obviňuje ostatných... Rozhodli ste sa uskutočniť 'dechemizáciu' Ukrajiny? Pomocou čpavku? Pomocou fosforu? Čo ste pre nás ešte pripravili? V mojej krajine neboli vyvinuté žiadne chemické ani žiadne iné zbrane hromadného ničenia."