Rada OSN zvolala zasadnutie v súvislosti s útokom na iránsku školu
Oznámenie o piatkovej diskusii prišlo na úvod rokovaní zameraných na útoky Teheránu v oblasti Perzského zálivu.
Autor TASR
Ženeva 25. marca (TASR) - Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) je pripravená usporiadať tento týždeň druhé mimoriadne zasadnutie zamerané na smrtiaci útok na iránsku školu v súvislosti s vojnou na Blízkom východe, uviedol v stredu predseda orgánu Sidharto Reza Suryodipuro. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Debata na tému „ochrana detí a vzdelávacích inštitúcií v medzinárodných ozbrojených konfliktoch“, o ktorú požiadali Irán, Čína a Kuba, sa týka leteckého útoku na školu v juhoiránskom meste Mínáb v provincii Hormozgán, ku ktorému došlo v prvý deň vojny 28. februára a pri ktorom zahynulo najmenej 165 ľudí - z toho väčšina detí.
Na základe predbežných zistení z vyšetrovania amerických ozbrojených síl, o ktorých informoval denník The New York Times, školu pravdepodobne zasiahla americká riadená strela Tomahawk v dôsledku chyby pri zameriavaní.
Oznámenie o piatkovej diskusii prišlo na úvod rokovaní zameraných na útoky Teheránu v oblasti Perzského zálivu. Táto nezvyčajná téma rozhovorov v Rade OSN pre ľudské práva, o ktoré požiadal Bahrajn v mene šiestich krajín združených v Rade pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) a Jordánska, sa týkala výlučne iránskych útokov na krajiny v celom regióne a ich dosah na civilistov.
V rámci debaty 47-členná rada rokovala o návrhu rezolúcie, ktorá „najdôraznejšie odsudzuje ohavné útoky“ Iránu, jeho kroky zamerané na blokovanie Hormuzského prielivu a vyjadruje „vážne obavy z iránskych útokov na energetickú infraštruktúru“. Žiada tiež, aby Irán „ukončil všetky nevyprovokované útoky“ proti štátom GCC a Jordánsku a „poskytol úplnú, primeranú, účinnú a rýchlu náhradu za všetky ujmy a škody spôsobené jeho medzinárodne nezákonnými protiprávnymi činmi“. V rezolúcii sa nespomína Izrael a Spojené štáty.
