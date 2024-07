Rada pre reklamu: Reklamný spot Tipsportu je v rozpore s pravidlami

Bratislava 16. júla (TASR) - Televízny reklamný spot spoločnosti TIPSPORT SK "Stačí len začať" je v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe aj Kódexom zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike. Rozhodla o tom Arbitrážna komisia Rady pre reklamu, ktorá sa ním zaoberala na základe sťažnosti. Stávková kancelária je naopak presvedčená, že jej reklama spĺňa požiadavky zákona aj príslušných kódexov.



Na zasadnutie komisie boli prizvaní aj zástupcovia Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), a to na základe memoranda o spolupráci s Radou pre reklamu. "Verejné poukázanie na porušenia je poučením a mementom pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí by mali už pri samotnej tvorbe reklamy dôsledne zvážiť, ako ju komunikačne uchopia," vyhlásil v tejto súvislosti generálny riaditeľ úradu Martin Bohoš.



Komisia rady dospela k názoru, že reklama "Stačí len začať" tým, ako je spracovaná, zľahčuje negatívne dopady a riziká hazardu a podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách. Reklama síce obsahuje aj text upozorňujúci na tieto riziká, vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo a dej je však minoritný.



Zároveň konštatovala porušenie aj pri spôsobe komunikácie peňažného bonusu. V reklame totiž nie sú uvedené podmienky, ktoré súvisia s vykonaním stávok, či skutočnosťou, že tento benefit je pripísaný na účet stávkujúceho nie vo forme peňazí, ale vo forme tzv. netov. Reklama tak podľa komisie sprostredkúva podstatné informácie o bonuse nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým a nevhodným spôsobom.



Spoločnosť TIPSPORT SK vo svojom stanovisku trvala na tom, že jej reklama neporušuje žiadne z ustanovení zákona o reklame a zákona o hazardných hrách, spĺňa požiadavky Kódexu zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier aj Etického kódexu reklamnej praxe. V súlade s kódexom táto reklama podľa firmy nie je zameraná na maloletých alebo im určená, nijako nepodnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách a nepovzbudzuje vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.



"Hazardné hry tvoria významný segment reklamy. Zároveň však reprezentujú produkt, reklama ktorého si vyžaduje zvýšenú mieru zodpovednosti. V prípade, ak majú zadávatelia či tvorcovia takejto reklamy akúkoľvek pochybnosť, resp. sa chcú uistiť, že reklama spĺňa etické štandardy, môžu využiť službu tzv. atestu a nechať si posúdiť súlad návrhu reklamy s Etickým kódexom a Kódexom zodpovednej reklamy pred jej uvedením do médií," vysvetlila výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková. Rada je orgán etickej samoregulácie, ktorej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území SR šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická reklama.