Rada spoločnosti Meta kritizovala rozhodnutie zrušiť kontrolu faktov

Washington 23. apríla (TASR) - Dozorná rada spoločnosti Meta v utorok vyjadrila obavy, že rozhodnutie spoločnosti Meta zrušiť kontrolu faktov nezávislou treťou stranou na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram by mohlo ohroziť ľudské práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Začiatkom januára Meta oznámila, že na svojich platformách končí s overovaním faktov nezávislou treťou stranou a prenechá ho používateľom, obdobne ako to v súčasnosti robí sociálna sieť X Elona Muska. Odborníci v oblasti dezinformácií kritizovali toto rozhodnutie a varovali, že hrozí riziko otvorenia „brány falošným príbehom“.



Dozorná rada spoločnosti Meta vo svojom vyhlásení uviedla, že oznámenie spoločnosti o zmenách v politike a presadzovaní pravidiel týkajúcich sa nenávistných a potenciálne škodlivých príspevkov na sieti Facebook bolo „unáhlené“.



„Ľudia majú právo vyjadriť kontroverzné názory,“ povedala spolupredsedníčka rady Helle Thorning-Schmidtová. „Ľudia by mali byť tiež chránení pred škodou,“ dodala.



Analytici tvrdia, že šéf Mety Mark Zuckerberg zavádza spomínané zmeny v snahe zavďačiť sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý prirovnal kontrolu faktov k cenzúre.



Podľa rady je nevyhnutné, aby Meta zmiernila nebezpečenstvá pre ľudské práva, ktoré môžu vyplývať z obmedzenia alebo absencie kontroly faktov.



Dozorná rada vypracovala 17 odporúčaní vrátane toho, aby Meta posúdila účinnosť funkcie „Community Notes“ v porovnaní s overovaním faktov tretími stranami, najmä v situáciách, keď rýchle šírenie nepravdivých informácií predstavuje riziko pre verejnú bezpečnosť. Funkciu „Community Notes“ zaviedla sieť X a umožňuje bežným používateľom prispievať k overovaniu pravdivosti príspevkov na platforme.



Meta využívala na odhaľovanie dezinformácií šírených na platforme overovateľov faktov z tretích strán, medzi nimi aj agentúru AFP. Zuckerberg uviedol, že platformy Mety budú v Spojených štátoch namiesto týchto overovateľov používať „Community Notes podobné X“.



Hoci Meta prisľúbila, že bude rešpektovať rozhodnutia rady v prípade odvolaní proti rozhodnutiam o stiahnutí alebo ponechaní príspevkov, spoločnosť nemusí dodržiavať jej politické odporúčania, píše AFP.