Rada Ukrajinskej mládeže si pripomenie výročie nezávislosti Ukrajiny

Na snímke ukrajinská vlajka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Má sa začať o 12.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Rada ukrajinskej mládeže na Slovensku si v nedeľu zhromaždením pripomenie 34. výročie nezávislosti Ukrajiny. Má sa začať o 12.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave. TASR o tom informovali z rady.

Stretneme sa, aby sme svetu vyjadrili svoje stanovisko: podporujeme našich obrancov, nikdy sa nevzdáme a pamätáme, kto sme,“ skonštatovali. Rada upozornila na to, že výročie sa bude pripomínať v čase, keď Ukrajinci opäť bojujú za právo žiť pod pokojným nebom, hovoriť svojím rodným jazykom a budovať svoju budúcnosť.
