Rada Židov vyzvala nemeckú vládu, aby naďalej podporovala Izrael
Autor TASR
Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecko zostáva zaviazané bezpečnosti Izraela, vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz po tom, čo Ústredná rada Židov v Nemecku v stredu vyzvala vládu, aby naďalej bezpodmienečne podporovala židovský štát. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ústredná rada Židov v Nemecku v stredu oslávila 75. výročie svojho založenia a jej predseda Josef Schuster na ceremónii v Berlíne vyzval Merza, aby sa „nenechal odradiť od tejto cesty“ ani inými európskymi štátmi, ani „jednotlivými poslancami“. „Nemecko musí jasne stáť na strane Izraela,“ povedal Schuster.
Merz neskôr na ceremónii uviedol, že kritika izraelskej vlády musí byť prípustná a aj on samotný ju nedávno vyjadril spolu s európskymi partnermi v súvislosti so situáciou v Pásme Gazy, kde Izrael už takmer dva roky vedie vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. „Ale naša krajina ubližuje svojej vlastnej duši, ak sa táto kritika stáva zámienkou pre nenávisť voči Židom, alebo keď dokonca vedie k požiadavkám, aby sa Spolková republika odvrátila od Izraela,“ povedal nemecký kancelár.
„Záväzok Nemecka voči existencii a bezpečnosti Izraelského štátu je neoddeliteľnou súčasťou normatívnych základov našej krajiny,“ dodal.
Schuster uznal, že nie všetky rozhodnutie vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sú pochopiteľné, pričom Židia žijúci mimo Izraela nesúhlasia s vyjadreniami niektorých členov jeho kabinetu. Trval však na tom, že Nemecko sa musí postaviť za bezpečnosť Izraela bez ohľadu na to, kto je na čele vlády.
