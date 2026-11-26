< sekcia Zahraničie
Bulharsko prispeje na nevojenskú časť navrhovanej pôžičky pre Ukrajinu
V súčasnosti sa realizuje aj už schválená pôžička pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, do ktorej sa Slovensko, Česko a Maďarsko nezapojili.
Autor TASR
Brusel 26. novembra (TASR) - Bulharsko je ochotné zapojiť sa do navrhovanej 45-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Ukrajinu na rok 2027, podporí však iba jej finančnú, nevojenskú časť vo výške 20 miliárd eur. Pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli to oznámil bulharský premiér Rumen Radev, píše TASR.
„Prispejeme, ale z Bulharska nepôjdu peniaze na zbrane ani na vojnu na Ukrajine,“ uviedol Radev. Bulharsko patrilo spolu so Slovenskom, Českom a Maďarskom medzi štvoricu krajín, ktoré pôvodne odmietali účasť na novej pripravovanej pomoci pre Kyjev.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na odmietavý postoj týchto krajín ponúkla členským štátom možnosť zapojiť sa iba do finančnej, nevojenskej časti pôžičky.
Slovenský premiér Robert Fico navrhuje, že namiesto zapojenia do pôžičky a posielania peňazí je ochotný ponúknuť vlastnú formu solidarity, ktorá by znamenala dodávky tovaru nevojenského charakteru.
Lídri budú na summite hovoriť o možnostiach, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia minulý týždeň v tejto súvislosti navrhla novú pôžičku vo výške 45 miliárd eur. Viaceré krajiny vrátane Nemecka, Holandska a Švédska presadzujú, aby sa na ďalšej pomoci Ukrajine podieľali všetky členské štáty.
V súčasnosti sa realizuje aj už schválená pôžička pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, do ktorej sa Slovensko, Česko a Maďarsko nezapojili.
„Prispejeme, ale z Bulharska nepôjdu peniaze na zbrane ani na vojnu na Ukrajine,“ uviedol Radev. Bulharsko patrilo spolu so Slovenskom, Českom a Maďarskom medzi štvoricu krajín, ktoré pôvodne odmietali účasť na novej pripravovanej pomoci pre Kyjev.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na odmietavý postoj týchto krajín ponúkla členským štátom možnosť zapojiť sa iba do finančnej, nevojenskej časti pôžičky.
Slovenský premiér Robert Fico navrhuje, že namiesto zapojenia do pôžičky a posielania peňazí je ochotný ponúknuť vlastnú formu solidarity, ktorá by znamenala dodávky tovaru nevojenského charakteru.
Lídri budú na summite hovoriť o možnostiach, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia minulý týždeň v tejto súvislosti navrhla novú pôžičku vo výške 45 miliárd eur. Viaceré krajiny vrátane Nemecka, Holandska a Švédska presadzujú, aby sa na ďalšej pomoci Ukrajine podieľali všetky členské štáty.
V súčasnosti sa realizuje aj už schválená pôžička pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, do ktorej sa Slovensko, Česko a Maďarsko nezapojili.