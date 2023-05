Radikáli z Gazy podnikli raketový útok na oblasť Tel Avivu

Tel Aviv 10. mája (TASR) - V oblasti Tel Avivu sa v stredu rozozvučali sirény varujúce pred prichádzajúcou raketovou paľbou z palestínskeho pásma Gazy, uviedol novinár agentúry AFP.



Nemenovaný vysokopostavený izraelský bezpečnostný predstaviteľ novinárom povedal, že v priebehu 45 minút bolo z Gazy vypálených "viac ako 60 rakiet".



Šlo o reakciu Palestínčanov na operáciu izraelskej armády zameranej na militantov radikálneho hnutia Islamský džihád na palestínskom území, objasnila AFP.



Podľa denníka Times of Israel (TOI) sa sirény v stredu rozozvučali aj v mestách Ramat Gan a Giv'atajim, ako aj v Bat Jame a Cholone, ktoré ležia v metropolitnej oblasti Tel Avivu. Poplach bol vyhlásený aj v meste Aškelon na juhu Izraela. Na územie mesta Sderot dopadla najmenej jedna raketa, doplnil TOI.



Záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom) uvádza, že bezprostredne nie sú hlásené žiadne zranenia, hoci niekoľko ľudí vyhľadalo záchranárov, pretože pociťovali extrémny stres či paniku. Najmenej dvoch ľudí ošetrili pre zranenia, ktoré si spôsobili pri presunoch do krytov.



TOI doplnil, že pre salvy rakiet vypálených z pásma Gazy na oblasť Tel Avivu na krátky čas zastavili prílety na medzinárodnom letisku Bena Guriona.



Spravodajský portál Ynet uviedol, že posádkam lietadiel, ktoré sa chystali pristáť, vydali z riadiacej veže letiska pokyn, aby niekoľko minút krúžili mimo dosahu rakiet, než im bolo povolené pristáť.



Medzičasom TOI dodal, že len do regiónu Eškol, ktorý leží v blízkosti hraníc s pásmom Gazy, v stredu dopadlo 40 rakiet vystrelených z pozícií palestínskych radikálov. Jedna z rakiet dopadla na strechu materskej školy. Incident sa zaobišiel bez zranení, informovala miestna samospráva.