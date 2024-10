Rádio Sloboda: Summit kontaktnej skupiny pre Ukrajinu odložili

Washington 9. októbra (TASR) - Sobotný summit kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku nateraz odložili, uvádza v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) citujúc dva nemenované zdroje z prostredia NATO. Dôvodom je podľa informácií stanice skutočnosť, že americký prezident Joe Biden zrušil svoju cestu do Nemecka pre situáciu okolo hurikánu Milton, blížiacemu sa k pobrežiu amerického štátu Florida.



Biden mal byť v Nemecku od 10. do 13. októbra. Biely dom však už v utorok informoval, že prezident túto cestu odložil, aby mohol dohliadať na prípravy a reakciu na hurikán Milton, a to popri vyrovnávaní sa s dôsledkami hurikánu Helene, ktorý len pred necelými dvoma týždňami zasiahol rovnaký región.



Hurikán piatej kategórie Milton by mal zasiahnuť floridskú pevninu v stredu neskoro večer alebo vo štvrtok ráno. Podľa odhadov meteorológov by sa mohol stať najničivejšou prírodnou katastrofou, aká zmienený americký štát postihla za ostatných sto rokov. V stredu ráno smeroval do metropolitnej oblasti Tampa Bay, kde žije viac než tri milióny ľudí, jeho smer sa však ešte môže zmeniť.



Na stretnutí kontaktnej skupiny na podporu Ukrajiny na základni Ramstein sa mal zúčastniť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nemecký kancelár Olaf Scholz, francúzskym prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a desiatky ďalších západných lídrov. Očakávanou témou mala byť ďalšia vojenská podpora pre Ukrajinu, pričom Zelenskyj avizoval, že na tomto summite predstaví svoj takzvaný víťazný plán zameraný na ukončenie vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine.