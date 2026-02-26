< sekcia Zahraničie
Rádio Slobodná Európa končí s vysielaním v Bulharsku a Rumunsku
Autor TASR
Sofia/Bukurešť 26. februára (TASR) - Bulharská a rumunská redakcia Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) k 31. marcu ukončia svoju činnosť pre nedostatočné financovanie zo strany USA. Agentúru AFP o tom v stredu informovali zdroje z oboch redakcií. Vedenie RFE/RL v Prahe na žiadosť AFP o komentár zatiaľ nereagovalo.
Organizácia Reportéri bez hraníc vo vyhlásení pre AFP vyjadrila ľútosť v súvislosti so zatvorením oboch staníc, pretože „bude mať negatívny vplyv na právo občanov na dôveryhodné informácie“, a to najmä v Bulharsku, kde je málo nezávislých médií.
Bulharský tím stanice Svobodna Evropa momentálne aktívne pracuje na riešení, ktoré „nám umožní naďalej slúžiť nášmu publiku“, uviedol jeden zo zdrojov, ktorý si vyžiadal anonymitu až do oficiálneho vyhlásenia.
Riaditeľka rumunskej sekcie RFE/RL Elena Vijulie Tanaseová považuje koniec vysielania za zlú správu nielen pre redaktorov, ale najmä pre poslucháčov.
Financovanie RFE/RL, ako aj ďalších amerických vysielateľov zastavil americký prezident Donald Trump už vlani v rámci svojej kampane za zníženie vládnych výdavkov.
Bulharsko a Rumunsko patrili medzi prvé krajiny, o ktorých RFE/RL informovalo pri svojom založení v roku 1950. Táto rozhlasová stanica, čiastočne financovaná americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) až do začiatku 70. rokov 20. storočia, zohrávala počas studenej vojny kľúčovú úlohu pri šírení informácií za železnou oponou, a to aj napriek opakovaným pokusom komunistických úradov o rušenie jej signálu a prenasledovaniu jej novinárov.
Vysielanie programov v bulharčine bolo ukončené v roku 2004 a v rumunskom jazyku v roku 2008. V oboch krajinách však bolo v roku 2019 spustené znovu.
Na príkaz Americkej agentúry pre globálne médiá (USAGM) od novembra 2025 nevysielani ani maďarská redakcia RFE/RL. Trumpova administratíva oznámila, že vysielanie Szabad Europa bolo ukončené na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorú predostrel počas svojej návštevy vo Washingtone.
