Rádio Slobodná Európa protestuje voči obvineniu kolegyne v Rusku

Praha 12. decembra (TASR) - Novinárka tatársko-baškirskej redakcie stanice Rádio Slobodná Európa/Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševová bola obvinená zo "šírenia nepravdivých informácií o ruskej armáde". "Dôrazne odsudzujeme zjavné rozhodnutie ruských úradov vzniesť ďalšie obvinenia proti Alsu," povedal úradujúci prezident a člen predstavenstva RFE/RL Jeffrey Gedmi, informovala agentúra AFP.



Ide už o tretie trestné konanie proti Kurmaševovej: v októbri ju súd v Kazani odsúdil za neoznámenie druhého občianstva na pokutu 10.000 rubľov a väzobne je tiež stíhaná za údajné porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch. Vo vyšetrovacej väzbe bude najmenej do 5. februára.



Ako v utorok informovala RFE/RL, dôvodom na najnovšie stíhanie je kniha "Nie vojne. 40 príbehov Rusov vystupujúcich proti invázii na Ukrajinu", ktorú vydala tatársko-baškirská redakcia RFE/RL v novembri minulého roka.



Kniha obsahuje rozhovory publikované na webe idelreal.org od marca do augusta roku 2022. Podľa vyšetrovateľov sa Kurmaševová zapojila do distribuovania tejto knihy.



Novinárka má dvojaké občianstvo: americké i ruské. Pred zatknutím žila s manželom a deťmi v Prahe. V polovici mája 2023 pricestovala do Kazane z rodinných dôvodov. V júni, pred odletom do Prahy, ju ruské úrady zadržali a odobrali oba pasy.



Zadržanie novinárky odsúdili americké úrady, vlády Kanady, Česka, Francúzska, Poľska a Švédska, predstavitelia EÚ, OSN a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.



Ľudskoprávna organizácia Reportéri bez hraníc, Koalícia žien v žurnalistike, Národný tlačový klub, Výbor na ochranu novinárov a desať ďalších organizácií vyzvali ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, aby "okamžite vyhlásil" novinárku Kurmaševovú za "neprávom zadržanú".



Ako RFE/RL objasnila, vyhlásenie, že americký občan bol neoprávnene zadržaný, znamená, že americké úrady budú formálne žiadať o jeho prepustenie od orgánov danej cudzej krajiny.