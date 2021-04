Rádio Slobodná Európa žiada ESĽP o zablokovanie ruských pokút

Moskva 16. apríla (TASR) - Rozhlasová stanica Slobodná Európa (RL/RFE) požiadala Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), aby zabránil ruským úradom v udeľovaní pokút, ktoré by toto rádio mohli stáť zhruba dva milióny eur. V piatok o tom informovala agentúra AP.



Ruský orgán pre dozor nad médiami Roskomnadzor Slobodnú Európu od vlaňajšieho októbra obvinil z porušenia zákona o tzv. zahraničných agentoch v 390 prípadoch. Očakáva sa, že ďalšie obvinenia zverejní ešte v piatok, približuje AP. Podľa RFE/RL, ktorá je financovaná Spojenými štátmi, by tak stanica celkovo mohla čeliť pokutám vo výške 2,4 milióna dolárov (zhruba dva milióny eur).



Kontroverzný zákon ukladá médiám, mimovládnym organizáciám a jednotlivcom, ktorí sú financovaní zo zahraničia, povinnosť zaregistrovať sa na ruskom ministerstve spravodlivosti ako zahraniční agenti. Rovnaké označenie musia uviesť aj pri svojom zverejňovanom obsahu, inak im hrozí pokuta.



Vedenie rádia informovalo, že ESĽP žiada o zablokovanie možnosti ruských úradov udeľovať pokuty dovtedy, kým súd nebude môcť v plnom rozsahu rozhodnúť o krokoch Roskomnadzoru, ktoré však podľa RFE/RL narúšajú Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.



"Dúfame, že ESĽP nazve tieto kroky ruskej vlády tým, čím sú - pokusom o potlačenie slobodného prejavu a ľudských práv ruských občanov," píše sa vo štvrtkovom vyjadrení šéfa RFE/RL Jamieho Flya.



Ruský dozorný orgán Slobodnú Európu ešte v stredu minulý týždeň informoval, že musí do 60 dní zaplatiť pokutu viac ako 5,5 milióna rubľov (takmer 60.000 eur). Dôvodom bolo porušenie spomínaného zákona o tzv. zahraničných agentoch.



Roskomnadzor minulý týždeň uviedol, že RL/RFE týmto spôsobom neoznačila svojich deväť webových stránok dostupných aj v Rusku. Ruský súd preto rádiu nariadil, aby zaplatilo pokutu 71,5 milióna rubľov (zhruba 779.000 eur).



RL/RFE sa proti tomuto rozsudku odvolalo - iný súd predošlý verdikt potvrdil, avšak výšku pokuty znížil na 5,5 milióna rubľov (zhruba 60.000 eur).