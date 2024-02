Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda je v Rusku vyhlásené za nežiaduce

Moskva/Praha 20. februára (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) na zoznam zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktorých činnosť je na území krajiny nežiaduca.



Informovala o tom v utorok agentúra AFP, ktorá sa odvolala na web ruského rezortu spravodlivosti.



Zaradenie do tohto zoznamu znamená, že organizácia má zakázané pôsobiť v krajine a ruskí občania s ňou nesmú spolupracovať pod hrozbou trestného stíhania.



Rozhodnutie Generálnej prokuratúry Ruskej federácie o vyhlásení RFE/RL za "nežiaducu organizáciu" je datované 2. februárom 2024. Samotná prokuratúra o tomto svojom kroku doteraz neinformovala.



RFE/RL je od februára 2020 v Rusku zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov. Následne bola táto rozhlasová stanica opakovane pokutovaná za to, že vo svojich publikáciách explicitne neuvádzala poznámku, že je zahraničným agentom, ako to vyžaduje príslušný zákon.



V registri "nežiaducich" organizácií je v Rusku v súčasnosti 142 subjektov. Zaradené sú doň organizácie, ktorých činnosť podľa ruských orgánov ohrozuje základy ústavného poriadku, bezpečnosť alebo obranyschopnosť krajiny.



Webové stránky viacerých ruskojazyčných projektov RFE/RL vrátane ruskej služby Rádia Sloboda, ako aj ich účty na sociálnych sieťach sú v Rusku od jari 2022 zablokované. Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) k tomuto kroku pristúpil po tom, ako RFE/RL odmietla vymazať informácie o vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu.



Napriek zablokovaniu je záujem poslucháčov o informácie poskytované redakciami RFE/RL a televíznym kanálom Nastojaščeje vremia (Current time TV) naďalej značný a dosahuje celkovo desiatky miliónov návštev webových stránok a stovky miliónov zhliadnutí videí na YouTube a iných platformách.



Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda je nezávislá americká mediálna korporácia financovaná z grantu Kongresu prostredníctvom Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá.



Rádio Sloboda pôsobí v 27 jazykoch v 23 krajinách - prevažne pre poslucháčov v štátoch, kde je sloboda médií obmedzená.