Rádioaktivita z vraku ruskej ponorky Komsomolec nepredstavuje hrozbu

Štokholm 16. decembra (TASR) - Z vraku ruskej jadrovej ponorky Komsomolec, ktorá sa potopila pred 30. rokmi v Nórskom mori, stále uniká rádioaktivita, ktorá však nepredstavuje nijaké riziko. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Zistenia vyplývajú zo vzoriek získaných nórskymi a ruskými odborníkmi, ktorý vrak ponorky skúmali v júli 2019. Vrak leží v hĺbke takmer 1700 metrov pod hladinou Nórskeho mora juhozápadne od Medvedieho ostrova.



Úniky cézia zistené v okolí vraku sa dávajú do súvislosti s jadrovým reaktorom ponorky. Stopy izotopu cézia-137 boli nájdené v usadeninách blízko vraku ponorky a vo vode v jej okolí. Toto znečistenie však podľa vedcov nepredstavuje žiadne riziko pre ryby a v okolí vraku sa okrem toho neuskutočňuje žiaden rybolov.



V správe výskumníkov sa uvádza, že súčasné zistenia zodpovedajú výsledkom predchádzajúcich ruských expedícií.



Vedci pokračujú v analýze, ktorá by mala byť ukončená na budúci rok. Odborníci sa snažia zistiť aj to, či do mora neuniklo plutónium z dvoch jadrových hlavíc umiestnených na palube ponorky.



Pri požiari a následnom potopení ponorky K-278 Komsomolec zo 7. apríla 1989 zahynulo 42 zo 69 námorníkov na palube. Vo vraku plavidla sa stále nachádza jadrový reaktor a dve nukleárne hlavice.