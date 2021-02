Radnica chce požiadať o uloženie Molierových pozostatkov do Panteónu

Paríž 4. februára (TASR) - Parížska radnica chce navrhnúť uloženie pozostatkov francúzskeho spisovateľa a dramatika Jeana-Baptistu Poquelina, známeho ako Moliere, do Panteónu. Táto iniciatíva súvisí s blížiacim sa 400. výročím narodenia známeho dramatika, ktoré pripadne na január roku 2022.



Ako informoval spravodajský portál France Info, radnica sa chce svoju žiadosť zaslať formou listu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.



Iniciátorom návrhu a uloženie Molierových pozostatkov do Panteónu bol ešte v roku 2019 herec Francis Huster. Jeho návrh oživila mestská poslankyňa za stranu Republikáni (LR) Brigitte Kusterová, podľa ktorej "Paríž, hlavné mesto kultúry a divadla, musí túto výzvu podporiť".



Dodala, že pôjde "o prejav uznania nadčasového charakteru Molierových divadelných hier a miesta jeho tvorby medzi velikánmi francúzskych humanitných vied - Émilom Zolom, Victorom Hugom alebo Alexandrom Dumasom".



Podľa Kusterovej by bol takýto prvý vstup autora divadelných komédií do Panteónu aj silným signálom podpory múzických umení a kultúry, ktoré momentálne trpia dôsledkami pandémie.



V parížskom Panteóne sú uložené pozostatky takmer 80 osobností francúzskeho verejného života: armády, politiky, literatúry či vedy. Sekulárnou nekropolou najvýznamnejších osobností Francúzska je už viac ako sto rokov.



O prenesení pozostatkov tej-ktorej významnej osobnosti do Panteónu - bývalého chrámu, ktorého mohutné stĺpy a kupolovitá strecha boli inšpirované rovnomennou rímskou stavbou - má právomoc rozhodnúť len francúzsky prezident.



Prezident Macron toto právo využil v roku 2018, keď rozhodol o uložení pozostatkov bývalej francúzskej ministerky Simone Veilovej, ktorá v mladosti prežila holokaust. Vlani v novembri boli v Panteóne uložené pozostatky spisovateľa Mauricea Genevoixa, ktorý ako vojak prvej línie zažil hrôzy zákopovej vojny v rokoch 1914-18 a neskôr svoje spomienky spracoval do knihy nazvanej Ceux de 14 (Tí zo štrnásteho).