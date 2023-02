Radnica v Moskve odmietla povoliť zhromaždenie proti vojne na Ukrajine

Praha/Moskva 15. februára (TASR) - Moskovská radnica nevydala povolenie na zhromaždenie nazvané Rok pekla, ktoré jeho organizátori plánovali usporiadať 24. februára pri príležitosti výročia invázie ruskej armády na Ukrajinu. Radnica sa pritom odvolala na zákaz konania verejných podujatí z dôvodu epidemiologickej situácie a protikoronavírusových obmedzení, informovala v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



RFE/RL však súčasne pripomenul, že ruské médiá avizujú, že Kremeľ plánuje usporiadať v športovom komplexe Lužniki v Moskve zhromaždenie a koncert pre 200.000 ľudí.



Uskutočniť by sa malo ešte pred výročím vojny – 22. februára – a očakáva sa na ňom aj účasť ruského prezidenta Vladimira Putina.



RFE/RL píše, že na sociálnych sieťach v súvislosti s touto akciou koluje informácia o nábore komparzistov, ktorým sa bude za účasť vyplácať po 500 rubľov (niečo nad šesť rubľov).



Organizátorom protivojnového zhromaždenia je aktivista Maxim Lypkaň. Podľa jeho plánov sa malo konať 24. februára v centre Moskvy, na námestí Lubianka, kde sídli Federálna bezpečnostná služba (FSB).



Lypkaň avizoval, že sa proti odmietnutiu vydať mu povolenie na usporiadanie protivojnového zhromaždenia odvolá na súde.



Na internete okrem toho založil hromadnú konverzáciu na koordináciu akcie v Lubianke, pričom pripomenul ústavné právo občanov Ruskej federácie na pokojný protest.



Moskovské úrady zrušili takmer všetky opatrenia proti koronavírusu v meste ešte vlani v marci. Zákaz organizovania hromadných podujatí, zavedený v roku 2020 na začiatku pandémie v Rusku, však platí naďalej.



Vlani v júli kancelária moskovského primátora uviedla, že tento zákaz zruší, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási covidovú pandémiu za ukončenú. WHO však v polovici februára deklarovala, že globálna pandémia stále trvá.



Údajne nestabilnú epidemickú situáciu využívajú úrady v Moskve, ale aj v ďalších mestách a regiónoch Ruska, ako argument na to, aby zakázali usporadúvanie proopozičných a protivojnových zhromaždení. Z rovnakého dôvodu zadržiavajú dokonca aj ľudí, ktorí vyjadrujú svoj protest proti vláde alebo vojne ako jednotlivci – čo ruský zákon umožňuje a netrestá.



Provládne zhromaždenia a akcie na podporu tzv. špeciálnej vojenskej operácie ruskej armády na Ukrajine – čo je jediné v Rusku beztrestné slovné spojenie pre vojnu na Ukrajine – sa pritom konajú bez akýchkoľvek prekážok a obmedzení, konštatovala RFE/RL.