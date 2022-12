Radnica v New Yorku hľadá riaditeľa pre boj proti hlodavcom

New York 2. decembra (TASR) - Newyorská radnica zverejnila v stredu pracovnú ponuku na obsadenie pozície riaditeľa pre boj proti hlodavcom. Úspešný uchádzač môže počítať s platom od 120.000 do 170.000 dolárov ročne, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Požaduje sa bakalársky titul, skúsenosti v oblasti mestského plánovania a riadenia projektov alebo zo štátnej správy a znalosť práce s programami na tvorbu tabuliek.



Uchádzač o toto miesto musí predovšetkým preukázať "zápal, odhodlanie a inštinkt zabijaka, ktoré sú potrebné na boj proti skutočnému nepriateľovi – populácii newyorských potkanov," dodala AFP.



Potkany sú jedným z najnepríjemnejších aspektov života v najväčšom meste USA – vídať ich, ako sa preháňajú medzi koľajnicami metra alebo ňuchajú okolo vriec s odpadkami.



Podľa legendy je v New Yorku toľko potkanov, koľko tam žije ľudí, takže približne deväť miliónov. Miestny štatistik však tento údaj vyvrátil ako mýtus.



Potkany však patria ku koloritu tohto mesta už celé desaťročia – sťažoval sa na ne už anglický spisovateľ Charles Dickens, keď v roku 1842 navštívil New York.



Radnica na likvidáciu týchto hlodavcov vynaložila v uplynulých rokoch všetko možné – od kontroly pôrodnosti potkanov až po osadenie "smart odpadkových košov", odolných voči škodcom. Súčasný newyorský primátor Eric Adams v roku 2019, keď bol starostom mestskej časti Brooklyn, predstavil prístroj, ktorý potkany utopí v bazéne s tekutinou na báze alkoholu. Mesto tiež prevádzkuje "akadémiu", kde sa miestni obyvatelia môžu naučiť metódy prevencie proti týmto hlodavcom.



Potkany však New York veselo pustošia aj naďalej. AFP napísala, že od januára do septembra tohto roku bolo na infolinku magistrátu nahlásených viac než 21.500 prípadov výskytu potkanov – vlani za rovnaké obdobie úrady dostali asi 18.000 hlásení tohto typu.