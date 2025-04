Radovan Krejčíř si odpyká svoj trest v JAR, dovtedy sa do ČR nevráti

Praha 6. apríla (TASR) - Juhoafrické ministerstvo spravodlivosti odmietlo špekulácie o možnom návrate Radovana Krejčíře do Česka. Podľa denníka News 24 ministerstvo uviedlo, že nemôže byť vydaný, kým nedokončí súčasný 35-ročný trest väzenia a nedobehnú ďalšie súdne procesy s ním v JAR. TASR o tom informuje podľa investigatívneho českého webu Odkryto.cz.



"Osobu (Krejčíře - pozn. red.) nemožno vydať počas výkonu trestu alebo pred dokončením miestneho konania," povedal hovorca juhoafrického ministerstva Terence Manasa. Pre chýbajúcu dohodu o výmene väzňov medzi Českom a JAR by musel pred prípadným vydaním do vlasti dokončiť svoj trest v Juhoafrickej republike, dodal pre miestny web News 24.



Diskusiu o prípadnom Krejčířovom vydaní rozpútal jeho telefonický rozhovor pre web Odkryto.cz. V ňom uviedol, že sa usiluje o návrat do Česka.



"Zaplatili za mňa hromadu peňazí, tých jeden a pol miliardy randov (asi 71 miliónov eur - pozn. red.). Rovnako aj keď tie ďalšie kauzy budú prebiehať, tak nemôžem dostať vyšší trest, než som dostal," povedal.



V roku 2013 ho pre podozrenie z vážnej trestnej činnosti zatkla juhoafrická polícia. V roku 2016 ho za pokus o vraždu, únos a za obchod s drogami tamojší súd odsúdil na 35 rokov väzenia. Niekoľkokrát sa pokúsil z väzenia utiecť.



Krejčířa za viaceré hospodárske trestné činy v roku 2018 české súdy v neprítomnosti odsúdili na súhrnný trest 15 rokov. Išlo napríklad o pokus o vytunelovanie štátneho podniku Čepro, riadenie organizovaného zločineckého gangu, falšovanie peňazí, daňové úniky či podvody.



Stíhať ho začali ešte na prelome tisícročí, v roku 2005 z ČR počas policajného záťahu utiekol na Seychelské ostrovy, odkiaľ sa v roku 2007 presunul do Juhoafrickej republiky.