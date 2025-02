Radoví Ukrajinci nechápu Trumpove výroky o vojne, Ukrajine a Zelenskom

Berlín 19. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz považuje výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým ukrajinského prezidenta Volodyryma Zelenského označil za diktátora, za nesprávny a nebezpečný. Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková považuje Trumpovo tvrdenie za absurdné, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.



"Ak sa pozriete na skutočný svet namiesto toho, aby ste len odpálili tweet, potom viete, kto v Európe musí žiť v podmienkach diktatúry: ľudia v Rusku, ľudia v Bielorusku," povedala Baerbocková v rozhovore pre nemeckú televíznu stanicu ZDF.



Vzťahy medzi Zelenským a Trumpom sa v stredu rapídne zhoršili, keď Zelenskyj povedal, že Trump žije v ruskom "dezinformačnom priestore", a Trump kontroval výrokom, že Zelenskyj je "diktátor bez volieb".



Prvé Trumpove výroky, s ktorými prišiel v hodinách nasledujúcich po rozhovoroch medzi americkými a ruskými predstaviteľmi konaných v Saudskej Arábii - bez Ukrajiny a zástupcov Európy -, vyvolali u veľkej časti Ukrajincov šok, píše AFP.



Trump totiž už v utorok obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za to, že na ňu pred takmer tromi rokmi Rusko zaútočilo. Kritizoval aj prezidenta Zelenského, pričom jeho tvrdenia pripomínali naratív šírený Moskvou, že ukrajinský prezident sa drží moci a nechce na Ukrajine pripustiť konanie volieb. Zelenskyj toto tvrdenia odmieta argumentujúc, že v čase vojny voľby nie je možné uskutočniť.



Ukrajinský vojak Ivan Baňas, ktorého sa na názor pýtala agentúra AFP, priznal, že má problém "stráviť" Trumpove absurdné výroky o vojne, Ukrajine a jej prezidentovi.



"Myslím si, že nielen ja, ale aj každý Ukrajinec, sme si urobili vlastné závery o tom, kto je Trump," povedal Baňas pre AFP. "Obviňovať Ukrajinu... zo začatia vojny je asi druh absurdity. Ako Ukrajinci to nemôžeme pochopiť," dodal.



Americký prezident tiež tvrdil, že Zelenskyj má na Ukrajine len štvorpercentný rating. AFP s odvolaním sa na Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie (KIIS) objasnila, že Zelenského popularita, ktorá prudko vzrástla po tom, čo odmietol utiecť pred inváziou, síce počas troch rokov vojny klesala, ale nikdy nie pod 50 percent. Aj Baňas uviedol, že v ukrajinskej armáde panuje všeobecná úcta k Zelenskému, ktorý je tvárou ukrajinského odporu počas troch rokov vojny.



Seniorka, ktorá sa AFP predstavila ako Svitlana, podľa vlastných slov "nemôže uveriť tomu", že by vodca Spojených štátov mohol podľahnúť "moskovským rozprávkam". "Rozprávať sa s týmto špinavcom Putinom, zlodejom, Hitlerom 21. storočia, to je veľmi, veľmi nesprávne," povedala. Podľa nej Trumpove vyhlásenia pôsobili dojmom, akoby boli doručené priamo "z moskovského Kremľa". "Je to, ako keby to všetko písali pre neho... Je pod vplyvom" ruskej propagandy, uviedla.



Študent Valerij však podľa AFP nabáda k opatrnosti. Podľa neho je príliš skoro povedať, či Trumpova politika zameraná na ukončenie vojny bude na úkor Ukrajiny. "Keďže od zmeny (na poste) prezidenta v USA uplynul iba mesiac, myslím si, že Trumpova politika voči Ukrajine je stále neznáma," povedal 20-ročný mladík.