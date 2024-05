Radu Európy znepokojil gruzínsky zákon

Brusel/Štrasburg 2. mája (TASR) - Generálna tajomníčka Rady Európy (RE) Marija Pejčinovičová Buričová vo štvrtok vyjadrila hlboké znepokojenie v súvislosti so súčasným vývojom v Gruzínsku. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pejčinovičová Buričová vyjadrila ľútosť, že gruzínsky parlament v druhom čítaní prijal návrh zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu, a to aj napriek výzvam medzinárodných partnerov Gruzínska na stiahnutie tejto právnej normy.



"Vzhľadom na veľké obavy týkajúce sa súladu návrhu zákona s európskymi demokratickými normami a normami v oblasti ľudských práv vyzývam gruzínskych zákonodarcov, aby počkali na blížiace sa stanovisko Benátskej komisie a pred prijatím akýchkoľvek konečných rozhodnutí zvážili jej odporúčania," vyhlásila generálna tajomníčka RE.



Podľa jej slov priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť a médiá je nevyhnutné pre živú a plne fungujúcu demokraciu. Spresnila, že transparentnosť by sa nemala používať ako nástroj na stigmatizáciu organizácií občianskej spoločnosti a obmedzenie ich schopnosti slobodne pôsobiť.



"Odsudzujem tiež násilie, ku ktorému v posledných dňoch došlo v uliciach Tbilisi. Neprimerané použitie sily proti demonštrantom je nezlučiteľné s normami v oblasti ľudských práv. Gruzínci, ktorí pri mnohých príležitostiach preukázali svoju hlbokú oddanosť demokracii, by mali mať možnosť uplatňovať svoju slobodu zhromažďovania a prejavu pokojným spôsobom," odkázala.



Pejčinovičová Buričová vyjadrila nádej že Gruzínsko a Rada Európy budú pokračovať v konštruktívnom dialógu, ktorý prebiehal v posledných rokoch. RE je podľa nej pripravená aj naďalej pomáhať gruzínskej strane pri zabezpečovaní súladu s medzinárodnými normami a na ceste krajiny k integrácii do EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)