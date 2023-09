Rada Európy kritizuje Maďarsko za odsúvanie žiadateľov o azyl

Brusel/Štrasburg 22. septembra (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) v piatok vyzval maďarské orgány, aby bezodkladne ukončili prax odsúvania a vracania žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Maďarska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po preskúmaní série rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) týkajúcich sa porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach v súvislosti so žiadateľmi o azyl Výbor ministrov RE vyzval maďarské orgány, aby do júna 2024 predložili akčný plán.



Rada Európy sa odvoláva na prípady porušenia článku 3 ESĽP, ktorý sa týka posúdenia rizika zlého zaobchádzania žiadateľov o azyl pred ich odsunom do Srbska na základe právnej domnienky "bezpečnej tretej krajiny". Známe sú aj prípady porušenia zákazu kolektívneho vyhostenia cudzincov podľa ustanovení Európskeho dohovoru o ľudských právach, keď maďarská polícia s odkazom na zákon o štátnych hraniciach odsunula žiadateľov o azyl nelegálne sa zdržiavajúcich na maďarskom území, na vonkajšiu stranu hraničného plota (na hranici so Srbskom). RE Maďarsku vyčíta aj neexistenciu účinného opravného prostriedku v súvislosti s vyhostením žiadateľov o azyl.



Výbor ministrov, najvyšší politický orgán RE, vyjadril "vážne znepokojenie" nad tým, že aj napriek opakovaným náznakom maďarskej strany, že prebieha reforma azylového systému, neboli oznámené žiadne informácie o konkrétnych opatreniach. Naopak, kolektívne vyhostenia pokračujú a ich počet údajne narastá "znepokojujúcim tempom".



Podľa maďarskej národnej polície bolo v roku 2022 zaznamenaných 158.565 odsunov azylantov do Srbska. Do polovice septembra 2023 ich počet predstavoval približne 66.000.



Priebežná rezolúcia pre Maďarsko - rozhodnutie prijaté Výborom ministrov zameranom na prekonanie zložitých situácií, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť - vyzýva maďarské orgány, aby zintenzívnili úsilie o reformu azylového systému. Budapešť by podľa tejto výzvy mala určiť časový harmonogram legislatívneho procesu, predložiť návrh právnej normy a informovať RE o všetkých relevantných zmenách v legislatívnom procese.



Výbor ministrov zároveň vyzval zodpovedné maďarské orgány, aby bezodkladne ukončili prax odsunu žiadateľov o azyl do Srbska (podľa paragrafu 5 zákona o štátnych hraniciach) bez ich identifikácie alebo preskúmania ich individuálnej situácie.



Ak Maďarsko nedosiahne do septembra 2024 žiadny hmatateľný pokrok v tejto otázke, Výbor ministrov predpokladá prijatie "nových opatrení", aby zabezpečil dodržiavanie povinností vyplývajúcich z rozsudkov ESĽP.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)