Radu Európy znepokojuje stav ľudských práv LGBTI osôb v Poľsku

Brusel/Štrasburg 4. novembra (TASR) - Sexuálna orientácia ľudí sa stala v Poľsku problémom, ktorý polarizuje spoločnosť. Uvádza sa to v stredajšej správe Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy (RE), ktorá vznikla na základe dvojdňovej vyšetrovacej misie RE zameranej na situáciu komunity LGBTI v Poľsku.



"Sexuálna orientácia ľudí sa stala v poľskej spoločnosti polarizačným problémom; čoraz viac sa to odráža aj v miestnych a regionálnych orgánoch, z ktorých niektoré prijali tzv. rezolúcie a vyhlásenia proti ideológii LGBTI alebo rodinné charty," uviedli členovia vyšetrovacej misie Kongresu miestnych a regionálnych orgánov RE. Vo svojej správe zdôraznili, že sú znepokojení "negatívnym vplyvom tejto situácie na život, práva a bezpečnosť ľudí LGBTI" v Poľsku.



Delegácia Rady Európy v dňoch 2. a 3. novembra zhromažďovala fakty a poznatky z tejto oblasti od predstaviteľov vlády, poslancov parlamentu a Európskeho parlamentu, ombudsmana, zástupcov miestnych a regionálnych orgánov a ich združení, ako aj od členov mimovládnych organizácií.



V správe delegácie sa s odkazom na Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý Poľsko ratifikovalo v roku 1993, uvádza, že článok 14 tohto dohovoru výslovne zakazuje diskrimináciu ľudí zo všetkých dôvodov a chráni všetkých občanov vrátane osôb z komunity LGBTI.



Správa vyšetrovacej misie v Poľsku bude predložená všetkým členom Kongresu miestnych a regionálnych orgánov a ďalším inštitúciám Rady Európy a jej zistenia poslúžia na prípravu rozsiahlej správy o "úlohe a zodpovednostiach miestnych orgánov pri ochrane osôb LGBTI", ktorá by mala byť predložená Radou Európy začiatkom roku 2021.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)