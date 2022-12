Radu OSN pre ľudské práva povedie v roku 2023 český veľvyslanec Bálek

Praha/Ženeva 9. decembra (TASR) - Stály predstaviteľ Českej republiky pri OSN v Ženeve Václav Bálek bude novým predsedom Rady OSN pre ľudské práva. Predstaviteľ Česka ju povedie vôbec po prvýkrát. Uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí (MZV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Český veľvyslanec Václav Bálek bol dnes v Ženeve zvolený za predsedu Rady OSN pre ľudské práva na rok 2023," oznámilo ministerstvo. Ako pripomenulo, Rada je najdôležitejším ľudskoprávnym orgánom OSN. "Ochrana ľudských práv je jednou z hlavných priorít MZV ČR," doplnil rezort diplomacie.



"Ide o ďalší diplomatický úspech Česka a potvrdenie nášho dobrého mena v oblasti podpory a ochrany ľudských práv vo svete," komentoval zvolenie Bálka český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Považuje to za vyústenie dlhodobého záujmu Česka o ľudské práva a dôrazu na ich podporu a ochranu.



"Z funkcie predsedu sa budem snažiť o to, aby Rada plnila svoju preventívnu rolu, teda aby prostredníctvom dialógu a spolupráce predchádzala porušovaniu ľudských práv," vyhlásil novozvolený predseda Bálek.



Rada OSN pre ľudské práva má 47 členov. Jej cieľom je posilňovanie a podpora ľudských práv a základných slobôd po celom svete. Predsedu volia členovia rady na obdobie jedného roka. Bálek vo funkcii vystrieda Argentínca Federica Villegasa.



Česko v máji v Rade nahradilo Rusko, ktorému bolo členstvo pozastavené z dôvodu agresie na Ukrajine.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)