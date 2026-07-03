Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. júl 2026Meniny má Miloslav
< sekcia Zahraničie

Rady pred čerpacími stanicami v Rusku potvrdzujú aj satelitné zábery

.
Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke, vysvetlil expert na satelitné údaje BBC Verify Paul Brown.

Autor TASR
Moskva 3. júla (TASR) - Dlhé rady áut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Potvrdila to overovacia služba BBC Verify v blízkosti osady Atamanovka v Zabajkalskom kraji. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke, vysvetlil expert na satelitné údaje BBC Verify Paul Brown. Videá čakajúcich áut pred touto čerpacou stanicou sa dlhšie šíria aj na internete. Na zázname z 2. júla má približne 4,5 km a tvorí ho minimálne 635 áut čakajúcich na tankovanie.

Palivo dostáva z chabarovskej rafinérie NNK, ktorá nebola terčom ukrajinských útokov. Úrady v Zabajkalskom kraji vyhlásili kvôli nedostatku benzínu 25. júna stav zvýšenej pohotovosti.

Ku 3. júlu BBC Verify potvrdila rady na čerpacích staniciach v 13 regiónoch Ruska, vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti. V niektorých regiónoch zabezpečujú poriadok pred čerpacími stanicami policajti, kozáci a aj predstavitelia nacionalistickej organizácie „Ruská občina“.

Nedostatok spôsobili masívne útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie v rámci tzv. kinetických sankcií. Od marca drony zaútočili na ruské ropné zariadenia najmenej 50-krát, uviedol pre Associated Press analytik Energy Intelligence Liam Peach.

Niektoré rafinérie boli zasiahnuté viackrát a rafinéria spoločnosti Rosnefť v Tuapse až sedemkrát. Podľa odhadov Energy Intelligence klesla rafinácia ropy v Rusku na 21-ročné minimum, čo je menej ako štyri milióny barelov denne. Podľa agentúry Reuters klesla produkcia benzínu v Rusku o 25 percent na 85.000 ton denne v porovnaní s letnou spotrebou 110.000 ton.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Podiel detí s nadváhou stúpa, rodičia problémy podceňujú

Program 16-finále MS v noci z piatka 3. na sobotu 4. júla

SLOVENSKO SMÚTI: Zomrel textár, manažér a producent Martin Sarvaš

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu