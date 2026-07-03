< sekcia Zahraničie
Rady pred čerpacími stanicami v Rusku potvrdzujú aj satelitné zábery
Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke, vysvetlil expert na satelitné údaje BBC Verify Paul Brown.
Autor TASR
Moskva 3. júla (TASR) - Dlhé rady áut pred čerpacími stanicami v Rusku sú viditeľné aj na satelitných snímkach. Potvrdila to overovacia služba BBC Verify v blízkosti osady Atamanovka v Zabajkalskom kraji. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke, vysvetlil expert na satelitné údaje BBC Verify Paul Brown. Videá čakajúcich áut pred touto čerpacou stanicou sa dlhšie šíria aj na internete. Na zázname z 2. júla má približne 4,5 km a tvorí ho minimálne 635 áut čakajúcich na tankovanie.
Palivo dostáva z chabarovskej rafinérie NNK, ktorá nebola terčom ukrajinských útokov. Úrady v Zabajkalskom kraji vyhlásili kvôli nedostatku benzínu 25. júna stav zvýšenej pohotovosti.
Ku 3. júlu BBC Verify potvrdila rady na čerpacích staniciach v 13 regiónoch Ruska, vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti. V niektorých regiónoch zabezpečujú poriadok pred čerpacími stanicami policajti, kozáci a aj predstavitelia nacionalistickej organizácie „Ruská občina“.
Nedostatok spôsobili masívne útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie v rámci tzv. kinetických sankcií. Od marca drony zaútočili na ruské ropné zariadenia najmenej 50-krát, uviedol pre Associated Press analytik Energy Intelligence Liam Peach.
Niektoré rafinérie boli zasiahnuté viackrát a rafinéria spoločnosti Rosnefť v Tuapse až sedemkrát. Podľa odhadov Energy Intelligence klesla rafinácia ropy v Rusku na 21-ročné minimum, čo je menej ako štyri milióny barelov denne. Podľa agentúry Reuters klesla produkcia benzínu v Rusku o 25 percent na 85.000 ton denne v porovnaní s letnou spotrebou 110.000 ton.
Snímka spoločnosti Airbus z rána 3. júla zachytáva rad pred čerpacou stanicou spoločnosti Rosnefť v Atamanovke, vysvetlil expert na satelitné údaje BBC Verify Paul Brown. Videá čakajúcich áut pred touto čerpacou stanicou sa dlhšie šíria aj na internete. Na zázname z 2. júla má približne 4,5 km a tvorí ho minimálne 635 áut čakajúcich na tankovanie.
Palivo dostáva z chabarovskej rafinérie NNK, ktorá nebola terčom ukrajinských útokov. Úrady v Zabajkalskom kraji vyhlásili kvôli nedostatku benzínu 25. júna stav zvýšenej pohotovosti.
Ku 3. júlu BBC Verify potvrdila rady na čerpacích staniciach v 13 regiónoch Ruska, vrátane Moskvy a Moskovskej oblasti. V niektorých regiónoch zabezpečujú poriadok pred čerpacími stanicami policajti, kozáci a aj predstavitelia nacionalistickej organizácie „Ruská občina“.
Nedostatok spôsobili masívne útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie v rámci tzv. kinetických sankcií. Od marca drony zaútočili na ruské ropné zariadenia najmenej 50-krát, uviedol pre Associated Press analytik Energy Intelligence Liam Peach.
Niektoré rafinérie boli zasiahnuté viackrát a rafinéria spoločnosti Rosnefť v Tuapse až sedemkrát. Podľa odhadov Energy Intelligence klesla rafinácia ropy v Rusku na 21-ročné minimum, čo je menej ako štyri milióny barelov denne. Podľa agentúry Reuters klesla produkcia benzínu v Rusku o 25 percent na 85.000 ton denne v porovnaní s letnou spotrebou 110.000 ton.