< sekcia Zahraničie
RAF v noci presúva lietadlá do krytov, chráni ich pred dronmi
Existuje tiež podozrenie, že Irán plánoval zaútočiť na leteckú základňu RAF pri Fairforde v grófstve Gloucestershire, ktorú využíva americké letectvo.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) — Britské Kráľovské letectvo (RAF) údajne začalo na noc presúvať lietadlá do hangárov a krytov, aby ich chránilo pred možnými útokmi dronov. Zvažuje tiež umiestnenie protidronových ochranných sietí okolo lietadiel, ktoré zostávajú na otvorených plochách, napríklad pri vzletových a pristávacích dráhach, alebo na nedostatočne chránených základniach. TASR o tom informuje s odvolaním sa na stredajšie správy televízie Sky News a denníka The Times.
Tieto správy prichádzajú po tom, ako britská tajná služba MI5 a ministerstvo obrany v utorok varovali spoločnosti zapojené do dodávok vojenského vybavenia pre Ukrajinu pred zvýšeným rizikom sabotáží zo strany Ruska.
Existuje tiež podozrenie, že Irán plánoval zaútočiť na leteckú základňu RAF pri Fairforde v grófstve Gloucestershire, ktorú využíva americké letectvo. V jej blízkosti bolo 27. septembra zadržaných päť mužov pre vykonávanie podozrivej činnosti. Údajne ich koordinovala osoba pracujúca pre iránsku spravodajskú službu. Ministerstvo obrany USA následne z tejto základne evakuovalo bombardéry B-1. Američania neskôr presunuli bojové lietadlá aj z ďalšej základne RAF Mildenhall.
Veliteľ britského letectva Harv Smyth zdôraznil význam pravidelného precvičovania rozptyľovania lietadiel na viaceré miesta v prípade konfliktu. Podľa neho RAF počas výstavby novej vzletovej a pristávacej dráhy na základni Brize Norton v lete tohto roka presunulo lietadlá z Prestwicku v Škótsku na vojenské letisko Boscombe Down v Anglicku bez prerušenia prevádzky.
Britské letectvo, pozemné sily a námorníctvo tak obnovujú postupy, ktoré boli bežné počas studenej vojny, keď sa lietadlá rozptyľovali s cieľom sťažiť ich zničenie pri útoku. Po rozpade Sovietskeho zväzu a následných škrtoch v obrane sa počet vojenských letísk znížil, RAF má však v prípade núdze možnosť využívať aj civilné letiská.
V marci RAF absolvovalo dvojtýždňové cvičenie Agile Warrior zamerané na obranu britského územia. Vojaci simulovali okrem iného dôsledky kybernetických útokov a raketových hrozieb.
Tieto správy prichádzajú po tom, ako britská tajná služba MI5 a ministerstvo obrany v utorok varovali spoločnosti zapojené do dodávok vojenského vybavenia pre Ukrajinu pred zvýšeným rizikom sabotáží zo strany Ruska.
Existuje tiež podozrenie, že Irán plánoval zaútočiť na leteckú základňu RAF pri Fairforde v grófstve Gloucestershire, ktorú využíva americké letectvo. V jej blízkosti bolo 27. septembra zadržaných päť mužov pre vykonávanie podozrivej činnosti. Údajne ich koordinovala osoba pracujúca pre iránsku spravodajskú službu. Ministerstvo obrany USA následne z tejto základne evakuovalo bombardéry B-1. Američania neskôr presunuli bojové lietadlá aj z ďalšej základne RAF Mildenhall.
Veliteľ britského letectva Harv Smyth zdôraznil význam pravidelného precvičovania rozptyľovania lietadiel na viaceré miesta v prípade konfliktu. Podľa neho RAF počas výstavby novej vzletovej a pristávacej dráhy na základni Brize Norton v lete tohto roka presunulo lietadlá z Prestwicku v Škótsku na vojenské letisko Boscombe Down v Anglicku bez prerušenia prevádzky.
Britské letectvo, pozemné sily a námorníctvo tak obnovujú postupy, ktoré boli bežné počas studenej vojny, keď sa lietadlá rozptyľovali s cieľom sťažiť ich zničenie pri útoku. Po rozpade Sovietskeho zväzu a následných škrtoch v obrane sa počet vojenských letísk znížil, RAF má však v prípade núdze možnosť využívať aj civilné letiská.
V marci RAF absolvovalo dvojtýždňové cvičenie Agile Warrior zamerané na obranu britského územia. Vojaci simulovali okrem iného dôsledky kybernetických útokov a raketových hrozieb.