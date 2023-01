Šéf MAAE ustanovil stálu misiu v Juhoukrajinskej atómovej elektrárni

Kyjev 17. januára (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi navštívil Juhoukrajinskú atómovú elektráreň v Mykolajivskej oblasti pri príležitosti ustanovenia permanentnej misie pracovníkov MAAE vo všetkých ukrajinských jadrových elektrárňach. Grossi to oznámil v noci na utorok na svojom Twitteri. TASR správu prevzala z televízie CNN.



MAAE už minulý týždeň oznámila, že Grossi vycestuje na Ukrajinu, "aby zabezpečil nepretržitú prítomnosť expertov na jadrovú bezpečnosť vo všetkých tamojších jadrových elektrárňach, čím výrazne zintenzívni úsilie MAAE pomôcť zabrániť jadrovej havárii počas súčasného vojenského konfliktu".



"Nad Juhoukrajinskou atómovou elektrárňou už veje vlajka MAAE. Zostaneme tu, aby sme počas prebiehajúceho konfliktu zaistili atómovú bezpečnosť," napísal Grossi na Twitteri. V tejto elektrárni budú umiestnení dvaja pracovníci MAAE.



Zatiaľ čo členovia tímu MAAE už pôsobia v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni, experti budú v najbližších dňoch umiestnení aj v Chmeľnyckej jadrovej elektrárni na západe Ukrajiny. Grossi vycestuje aj do Rivnenskej jadrovej elektrárne na severozápade Ukrajiny, ako aj do odstaveného reaktora v Černobyle, aby všade dosadil dvojčlenný tím MAAE.



Grossi sa tiež stretne s vysokými predstaviteľmi ukrajinskej vlády v Kyjeve, aby prediskutovali opakovane žiadané vytvorenie zóny jadrovej bezpečnosti a ochrany v okolí Záporožia.