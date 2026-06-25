< sekcia Zahraničie
Rafaelovo majstrovské dielo vo Vatikáne podstúpi laserovú obnovu
Projekt získal 5,5 milióna dolárov od medzinárodných darcov vrátane Svetového fondu pamiatok (WMF).
Autor TASR
Vatikán 24. júna (TASR) - Vatikánske múzeum predstavilo rozsiahly projekt laserovej obnovy fresiek v Rafaelových lodžiách vatikánskeho Apoštolského paláca. Renesančné majstrovské dielo sa nachádza na poschodí v západnom krídle paláca, píše TASR podľa agentúry AFP.
Lodžie navrhol vo svojej dielni a vyzdobil architekt a maliar Rafael medzi rokmi 1517 a 1519 pre pápeža Leva X. (1513 – 1521). Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, ale môžu ju vidieť pápežovi návštevníci – hlavy štátov, veľvyslanci a vysokopostavení preláti.
Podľa výskumníkov fresky a jemné štukové reliéfy trpia hlbokým znečistením: vrstvy lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí zožltli, zachytili nečistoty a zakryli pôvodné pastelové tóny diela. Celkovo ide o asi 1300 štvorcových metrov zdobenej plochy. Ich posledná čiastočná obnova sa datuje do 50. rokov 20. storočia.
„Preskúmanie povrchu odhalilo potrebu použiť metódu suchého čistenia, aby sa zachovali jemné pôvodné vrstvy a ich zostávajúce krehké stopy, ktoré sú veľmi citlivé na chemické postupy,“ povedal hlavný reštaurátor Paolo Violini.
Laserová technológia bola „jediným spôsobom, ako dosiahnuť tento stupeň presnosti pri čistení a zároveň ponechať povrchy suché“, povedal novinárom.
Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jattová uviedla, že reštaurovanie predstavuje „rozhodujúci moment v dejinách reštaurovania aj v dejinách talianskeho renesančného umenia“. Projekt sa začal v apríli a odhaduje sa na približne päť rokov.
Projekt získal 5,5 milióna dolárov od medzinárodných darcov vrátane Svetového fondu pamiatok (WMF), ktorý sa venuje ochrane výnimočných pamiatok po celom svete.
Lodžie navrhol vo svojej dielni a vyzdobil architekt a maliar Rafael medzi rokmi 1517 a 1519 pre pápeža Leva X. (1513 – 1521). Fresky sú rozdelené na 13 polí a zobrazujú biblické výjavy. Táto časť paláca nie je prístupná pre verejnosť, ale môžu ju vidieť pápežovi návštevníci – hlavy štátov, veľvyslanci a vysokopostavení preláti.
Podľa výskumníkov fresky a jemné štukové reliéfy trpia hlbokým znečistením: vrstvy lepidiel, voskov a fixačných prostriedkov nanášaných počas stáročí zožltli, zachytili nečistoty a zakryli pôvodné pastelové tóny diela. Celkovo ide o asi 1300 štvorcových metrov zdobenej plochy. Ich posledná čiastočná obnova sa datuje do 50. rokov 20. storočia.
„Preskúmanie povrchu odhalilo potrebu použiť metódu suchého čistenia, aby sa zachovali jemné pôvodné vrstvy a ich zostávajúce krehké stopy, ktoré sú veľmi citlivé na chemické postupy,“ povedal hlavný reštaurátor Paolo Violini.
Laserová technológia bola „jediným spôsobom, ako dosiahnuť tento stupeň presnosti pri čistení a zároveň ponechať povrchy suché“, povedal novinárom.
Riaditeľka Vatikánskych múzeí Barbara Jattová uviedla, že reštaurovanie predstavuje „rozhodujúci moment v dejinách reštaurovania aj v dejinách talianskeho renesančného umenia“. Projekt sa začal v apríli a odhaduje sa na približne päť rokov.
Projekt získal 5,5 milióna dolárov od medzinárodných darcov vrátane Svetového fondu pamiatok (WMF), ktorý sa venuje ochrane výnimočných pamiatok po celom svete.