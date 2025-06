Rafal Trzaskowski: Budem prezidentom všetkých Poliek a Poliakov

Varšava 1. júna (TASR) - Prezidentský kandidát vládnej Občianskej koalície Rafal Trzaskowski počas prejavu po zverejnení výsledkov prieskumu exit poll, ktorý ho favorizuje ako víťaza volieb, vyhlásil, že chce byť prezidentom všetkých Poliek a Poliakov. Zároveň prisľúbil, že obnoví spoločenský dialóg. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Trzaskowski pred davom priaznivcov poďakoval voličom, politickým podporovateľom aj najbližšej rodine. „Zvíťazili sme!“ vyhlásil hneď na úvod a dodal: „Myslím si, že do poľského jazyka a do poľskej politiky navždy vstúpi toto vyjadrenie - na chlp.“



Trzaskowski zdôraznil, že každý hlas bol dôležitý. „Od začiatku predvolebnej kampane som hovoril, že bude veľmi tesne, že každý hlas sa bude rátať,“ povedal. „Chcel som predovšetkým poďakovať všetkým Poľkám a Poliakom za hlas odovzdaný mne. Ďakujem vám veľmi pekne,“ dodal a vyzdvihol vysokú volebnú účasť.



Osobitne sa poďakoval svojej manželke, deťom a širšej rodine. V prejave sa opakovane vracal k motívu jednoty a dôvere občanov. „Urobím všetko, aby sme mohli získať späť tú schopnosť normálneho, pokojného rozhovoru,“ dodal.



Zdôraznil, že chce byť prezidentom všetkých. „Sľubujem vám, ba dokonca slávnostne prisahám, že budem aj vaším prezidentom,“ povedal smerom k voličom svojho protikandidáta Karola Nawrockého a odkázal, že im podáva ruku.



Trzaskowski ocenil priebeh kampane, počas ktorej absolvoval množstvo stretnutí po celej krajine. „Naozaj som chcel poďakovať za tisíce stretnutí, za desiatky tisíc podaných rúk, za desiatky tisíc rozhovorov, za to, že ste mi dovolili byť vaším dôverníkom, že ste mi dovolili byť niekým, kto bude vo vašom mene realizovať vaše sny a ambície,“ uzavrel.



Podľa prieskumu exit poll agentúry Ipsos zverejneného po uzatvorení volebných miestností v poľských prezidentských voľbách vyhral Trzaskowski so ziskom 50,3 percenta hlasov. Karol Nawrocki, ktorého podporuje strana Právo a spravodlivosť (PiS), získal 49,7 percenta hlasov. Nawrocki pritom tiež vyhlásil, že verí vo svoje víťazstvo.













