Rafinéria vo Volgograde na juhu Ruska bola opäť vystavená útoku dronov
Jeden z požiarov vypukol v ropnej rafinérii vo Volgogradskej oblasti. Tamojší gubernátor Andrej Bočarov spresnil, že v dôsledku padajúcich trosiek dronov sa ropné produkty rozliali a vznietili.
Autor TASR
Moskva 14. augusta (TASR) - Ukrajinská armáda vyslala v noci na štvrtok do útokov voči Rusku desiatky dronov. Zranenia pritom utrpeli traja ľudia. Z dvoch oblastí na juhu európskej časti Ruska hlásia najmenej dva požiare. S odvolaním sa na ruské úrady o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.
Jeden z požiarov vypukol v ropnej rafinérii vo Volgogradskej oblasti. Tamojší gubernátor Andrej Bočarov spresnil, že v dôsledku padajúcich trosiek dronov sa ropné produkty rozliali a vznietili. Hasiči požiar uhasili. Podľa predbežných údajov nie sú žiadne obete.
Ukrajinské drony zaútočili na túto volgogradskú rafinériu aj 31. januára a 3. februára tohto roku, podotkla britská stanica BBC.
Podľa ruských médií zasiahnutým objektom je jedna zo štyroch rafinérií patriacich spoločnosti Lukoil - ďalšie tri sa nachádzajú v mestách Perm, Nižnyj Novgorod a Uchta.
Útok ukrajinských dronov na Volgogradskú oblasť označil gubernátor Bočarov za rozsiahly. Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija) v súvislosti s ním nariadil prerušenie prevádzky letiska vo Volgograde.
Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok ráno oznámilo, že zachytilo 44 ukrajinských dronov vrátane deviatich nad Volgogradskou oblasťou a siedmich nad Krymským polostrovom, ktorý Rusko anektovalo od Ukrajiny v roku 2014.
Ukrajina sa k hláseným útokom bezprostredne nevyjadrila. Po tom, ako Rusko vo februári 2022 rozpútalo na Ukrajine vojnu, Kyjev reagoval útokmi dronmi na ruskú infraštruktúru, a to aj v lokalitách vzdialených od spoločnej hranice stovky. Kyjev tieto útoky označuje za spravodlivú odvetu za každodenné raketové a dronové útoky Moskvy na ukrajinských civilistov.
K novej sérii útokov došlo v predvečer schôdzky prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ide o prvé stretnutie prezidentov týchto dvoch krajín od roku 2021.
