Rahúlovi Gándhímu obnovili mandát poslanca indického parlamentu

Naí Dillí 7. augusta (TASR) - Vplyvný indický opozičný politik Rahúl Gándhí v pondelok vrátil k výkonu svojho mandátu poslanca dolnej komory indického parlamentu. Došlo k tomu po tom, ako najvyšší súd minulý týždeň pozastavil Gándímu výkon dvojročného trestu odňatia slobody, ktorý dostal za ohováranie premiéra Naréndru Módího.



Ako informovala agentúra Reuters, Gándhího návrat do parlamentu posilní postavenie opozičného Indického národného kongresu (INC) a jeho spojencov pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde premiéra Módího. Rozprava o tom sa v Snemovni ľudu (Lók sabha) začne v utorok a potrvá štvrtka, po čom bude nasledovať samotné hlasovanie.



Podľa agentúry Reuters, citovanej TASR, sa neočakáva, že toto hlasovanie ovplyvní popularitu Módího vládnucej Indickej ľudovej strany (BJP), ktorá má v parlamente väčšinu.



Gándhí, ktorého otec, stará matka a prastarý otec boli premiérmi, bol v marci odsúdený v kauze iniciovanej poslancom za BJP v súvislosti s Gándhího výrokmi z roku 2019, ktoré boli považované za urážlivé pre Módího a ďalších ľudí s rovnakým priezviskom vrátane daného zákonodarcu. Gándhí totiž vtedy počas predvolebnej kampane vyhlásil, že "všetci zlodeji majú priezvisko Módí". Toto priezvisko je v Indii typické pre nižšie priečky indickej kastovej hierarchie, poznamenal Reuters.



Kritici súčasnej vlády označili túto kauzu proti Gánhdímu za snahu potlačiť politickú opozíciu v Indii označovanej za najväčší demokratický štát na svete.



Po odsúdení prišiel 53-ročný Gándhí o poslanecký mandát a bol odsúdený na dva roky väzenia, ale bol prepustený na kauciu.



Najvyšší súd minulý týždeň pozastavil tohto výkon trestu, čím Gándhímu umožnil vrátiť sa do parlamentu a zúčastniť sa na budúcoročných voľbách.



Šéf INC Mallikardžun Karg uviedol, že ide o "vítaný krok", a vyzval vládu, aby sa sústredila na "správu vecí verejných, a nie na znevažovanie demokracie útokmi na opozičných lídrov".



Reuters dodal, že pred tým, ako Gándhí v pondelok vstúpil do budovy parlamentu, vzdal hold vodcovi hnutia za nezávislosť Indie Mahátmovi Gándhímu, keď sa poklonil pri jeho soche.



Oslabený INC sa pred celoštátnymi voľbami naplánovanými na rok 2024 pokúša vytvoriť veľkú koalíciu s nesúrodými regionálnymi opozičnými stranami, aby mohla vyzvať Módího, ktorý by chcel získať v poradí už tretí mandát na výkon funkcie premiéra. Vedenie INC dúfa, že koalícii sa podarí poraziť BJP tým, že spochybnia jej centralizované riadenie a nacionalistickú rétoriku.