Rainer Schaller zahynul s rodinou pri havárii lietadla pri Kostarike

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecký podnikateľ Rainer Schaller, zakladateľ siete posilňovní McFit, bol spolu s rodinou na palube ľahkého lietadla, ktoré sa minulý týždeň v piatok zrútilo do mora pri pobreží Kostariky. V pondelok to pre tlačovú agentúru DPA povedala hovorkyňa jeho spoločnosti RSG Group Jeanine Minatyová.



"Sme šokovaní, bez slov a plní smútku nad touto tragickou nehodou," uviedla Minatyová.



Schaller (53) bol generálnym riaditeľom spoločnosti RSG Group so sídlom v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko a vlastní sieť posilňovní McFit v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku a Španielsku. Schallerova spoločnosť RSG Group má aj iné značky posilňovaní, ako John Reed, Gold's Gym a Cyberobics.



Vyšetrovanie pokračuje aj po sobotňajšom náleze tiel v mori pri Kostarike, teda deň po zrútení lietadla. Obete našli počas pátrania po nezvestnom súkromnom lietadle, na ktorého palube bolo päť nemeckých pasažierov a pilot, informovala v sobotu kostarická televízna stanica Teletica s odvolaním sa na ministerstvo pre verejnú bezpečnosť.



Komunikácia s lietadlom sa prerušila v piatok okolo 18.00 h miestneho času (v sobotu o 02.00 h SELČ), keď letelo z Mexika do mesta Puerto Limón na karibskom pobreží, uviedol šéf úradu pre civilné letectvo Fernando Naranjo. Komerčné lietadlo typu Piaggio P180 Avanti odštartovalo popoludní z mesta Palenque v mexickom štáte Chiapas.