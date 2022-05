Raísí: Irán pomstí násilnú smrť plukovníka revolučných gárd

Teherán 23. mája (TASR) - Iránsky prezident Ebráhím Raísí v pondelok pohrozil pomstou za násilnú smrť plukovníka revolučných gárd, ku ktorej došlo v nedeľu pred jeho bydliskom v hlavnom meste Teherán. TASR správu prevzala z agentúry AFP odvolávajúcej sa na iránske médiá.



Plukovníka gárd Sajjáda Chodája zastrelili podľa agentúry IRNA dve osoby idúce na motocykli. Zasiahli ho piatimi ranami, keď sedel vo svojom aute.



Iránske revolučné gardy medzičasom informovali, že zatkli niekoľkých "násilníkov spojených so spravodajskou službou sionistického režimu" – tak Irán nazýva svojho úhlavného nepriateľa Izrael. Vo vyhlásení sa uvádza, že podozriví boli zapojení do série zločinov vrátane "lúpeží, únosov a vandalizmu".



Bezprostredne po útoku na Sajjáda Chodája iránske revolučné gardy vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti tento "teroristický čin" odsúdili a uviedli, že ho spáchali "prvky spojené s globálnou aroganciou", čo sa podľa AFP vzťahuje na Spojené štáty a ich spojencov vrátane Izraela.



Iránsky prezident podľa AFP zopakoval slová o "globálnej arogancii" a zdôraznil, že trvá na nájdení a potrestaní vrahov. Vyjadril presvedčenie, že "krv tohto veľkého mučeníka bude pomstená".



Podľa agentúry AFP je Sajjád Chodáj najprominentnejšou obeťou vraždy v Iráne od atentátu na popredného jadrového vedca Mohsena Fachrizádeho z novembra 2020.



Zbor islamských revolučných gárd – ideologická zložka iránskej armády – opísal Chodája ako "obrancu svätyne", čo je termín používaný pre tých, ktorí v mene Iránskej islamskej republiky pracujú v Sýrii alebo Iraku.



Irán si v oboch týchto krajinách udržiava významný politický vplyv najmä tým, že v Sýrii, zmietajúcej sa už roky v občianskej vojne, podporil režim prezidenta Bašára Asada.



Štátna televízia poznamenala, že Chodáj bol v Sýrii známy – Teherán svojho času priznal, že na žiadosť Damasku poslal plukovník do Sýrie svojich vojakov, no iba ako vojenských poradcov.