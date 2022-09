Raísí požaduje od USA záruky, že opäť neodstúpia od jadrovej dohody

New York 19. septembra (TASR) - Iránsky prezident Ebráhím Raísí požaduje od Spojených štátov záruky, že v prípade obnovenia jadrovej dohody Washington od nej opäť neodstúpi. Uviedol to v nedeľnej relácii "60 minút" spravodajskej stanice CBS News. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Raísí tvrdí, že Teherán bude stále podporovať "dobrú a férovú dohodu". Podľa jeho slov však "musí byť trvalá a musia existovať záruky". "Nemôžeme dôverovať Američanom pre správanie, ktoré sme od nich už videli. Toto je dôvod prečo bez záruk neexistuje ani dôvera," povedal iránsky prezident.



Pôvodnú jadrovú dohodu, v ktorej sa Teherán zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií, vyjednal v roku 2015 bývalý americký prezident Barack Obama. O tri roky neskôr však Spojené štáty rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa od dohody jednostranne odstúpili s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva a na Irán opätovne uvalili sankcie.



Súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden podporuje obnovenie jadrovej dohody, no nedokáže Iránu poskytnúť garancie, keďže v americkom systéme nemožno zaručiť, čo urobí jeho nástupca.



Irán podpísal pôvodnú dohodu okrem Spojených štátov aj s Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell minulý týždeň uviedol, že opätovné zapojenie Teheránu a Washingtonu do rokovaní o jadrovej dohode sú momentálne v "slepej uličke".