Raísí Putinovi: Vzťahy Iránu a Ruska budú dlhodobé a strategické

Moskva 19. januára (TASR) - Vzťahy medzi Iránom a Ruskom budú dlhodobé a strategické, uviedol na stredajšom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve iránsky prezident Ebráhím Raísí.



"Chceli by sme, aby sa naše vzťahy s Ruskom posilnili a boli komplexné. Tieto vzťahy nebudú krátkodobé alebo pozičné, ale dlhodobé a strategické," povedal Raísí v Kremli. Podľa agentúry TASS oznámil, že iránska strana odovzdala Moskve návrh dohody o strategickej spolupráci na minimálne 20-ročné obdobie.



Prezidenti diskutovali o viacerých otázkach. Putin konštatoval, že sýrskej vláde sa podarilo prekonať "hrozby súvisiace s medzinárodným terorizmom" v krajine najmä vďaka pomoci z Ruska a Iránu.



"Práve teraz nás, samozrejme, oboch znepokojuje situácia v Afganistane. Rád by som s vami prediskutoval všetky tieto otázky, zistil váš postoj k týmto problémom," pokračoval Putin.



Ruský prezident taktiež povedal, že by si rád vypočul Raísího stanovisko k situácii okolo iránskej jadrovej dohody, známej oficiálne ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA). "Je pre mňa veľmi dôležité poznať váš postoj k JCPOA," uviedol Putin.



Dohoda z roku 2015 – na ktorej sa dohodol Irán s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA – ponúkla Teheránu úľavu od sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zabezpečilo, že Irán nebude vyvíjať atómové zbrane. Vtedajší americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.



Ako poznamenala ešte v utorok agentúra AFP, Raísí pricestoval do Moskvy v čase rokovaní o oživení iránskej jadrovej dohody, ktoré prebiehajú vo Viedni. Podľa AFP ide o najdôležitejšiu oficiálnu zahraničnú cestu ultrakonzervatívca Raísího, odkedy sa vlani v auguste ujal funkcie, a takisto o prvú návštevu iránskeho prezidenta v Rusku od roku 2017.



Rokovania o záchrane jadrovej dohody sa obnovili koncom novembra 2021 po tom, ako boli v júni pozastavené v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnych garnitúr v Teheráne.



Moskva a Teherán majú tradične silné politické, ekonomické a vojenské väzby, spoločné záujmy v Afganistane a v desaťročie trvajúcej občianskej vojne v Sýrii sú Irán aj Rusko kľúčovými spojencami tamojšieho prezidenta Bašára Asada, dodala AFP.