Raísí: Rokovania o jadrovej dohode musia garantovať práva Teheránu

Teherán 9. augusta (TASR) - Nový iránsky prezident Ebráhím Raísí v pondelok svojmu francúzskemu kolegovi Emmanuelovi Macronovi povedal, že rokovania so svetovými mocnosťami o obnovení jadrovej dohody musia garantovať "práva" Teheránu. Informuje o tom agentúra AFP.



"V akýchkoľvek rokovaniach musia byť potvrdené práva iránskeho ľudu a zaistené záujmy nášho národa," povedal Raísí počas hodinového telefonického rozhovoru s Macronom, uvádza sa na webovej stránke iránskeho prezidenta.



Ide o prvý zaznamenaný telefonát Raísího s predstaviteľom Západu, odkedy minulý týždeň prevzal funkciu iránskeho prezidenta, pripomína AFP.



Konzervatívec Raísí vo funkcii nahradil relatívne umierneného Hasana Rúháního, ktorého najvýznamnejším zahraničnopolitickým počinom počas jeho dvoch funkčných období bolo dosiahnutie jadrovej dohody z roku 2015. Tá priniesla Iránu úľavu od medzinárodných sankcií.



Bývalý americký prezident Donald Trump o tri roky neskôr dohodu zmaril jednostranným odstúpením Washingtonu a opätovným zavedením sankcií voči Teheránu.



Medzi aprílom a júnom prebehlo vo Viedni šesť kôl rokovaní medzi Iránom a svetovými mocnosťami v rámci pokusu o obnovenie dohody. Posledné kolo rokovaní sa uskutočnilo 20. júna bez stanovenia dátumu pre ďalšiu schôdzku.



Iránski predstavitelia uviedli, že rokovania nebudú obnovené skôr, než do funkcie nastúpi nová vláda, podľa predstaviteľov EÚ by však k tomu mohlo dôjsť už začiatkom septembra. Ďalšími signatármi dohody sú Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



"Američania jasne porušili svoje záväzky uvalením nových sankcií," povedal Raísí Macronovi. Zdôraznil pritom "zlyhanie" európskych signatárov dohody, čo sa týka hľadania spôsobov na obídenie amerických sankcií voči Iránu.



Počas svojho inauguračného prejavu Ebráhím Raísí zopakoval oficiálny postoj Iránu, že krajina využíva jadrové technológie výlučne na mierové účely. Raísí tiež uviedol, že bude podporovať "akékoľvek diplomatické plány" v záujme zrušenia sankcií uvalených na jeho krajinu, uzatvára AFP.