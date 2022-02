Raísí sa zhodol s Putinom, že rozšírenie NATO je hrozbou

Teherán 24. februára (TASR) - Iránsky prezident Ebrahím Raísí vo štvrtok vyhlásil, že rozšírenie NATO je "vážnou hrozbou" pre "stabilitu a bezpečnosť nezávislých krajín v rôznych regiónoch". Uviedol to v telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa uskutočnil krátko po tom, ako ruské jednotky začali špeciálnu operáciu na Ukrajine.



Raísí podľa agentúry AFP vyjadril nádej, že "to, čo sa deje" bude prínosom pre "národy a región", uvádza sa bez ďalšieho vysvetlenia vo vyhlásení zverejnenom jeho úradom.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján vo štvrtok vyzval na riešenie krízy diplomatickou cestou a vyjadril pochybnosť, či "uchýliť sa k vojne je riešením". Zdôraznil, že je nevyhnutné vyhlásiť prímerie a "nájsť politické a demokratické riešenie".



Jeho post na sociálnych sieťach bol zverejnený po tom, čo Rusko podniklo nálety na vojenské ciele po celej Ukrajine a potom na jej územie vyslalo aj pozemné sily.



Hosejn Amír Abdollahján zopakoval tvrdenie Iránu, že za eskaláciu môžu aliancia NATO a Spojené štáty. "Kríza na Ukrajine má korene v provokáciách NATO," konštatoval.



Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Irán pracuje na evakuácii svojich občanov z Ukrajiny, ktorá vo štvrtok skoro ráno uzavrela svoj vzdušný priestor.



Podľa najnovších údajov ministerstva zahraničných vecí žije na Ukrajine asi 4000 Iráncov. Iránske veľvyslanectvo v Kyjeve všetkých vyzvalo, aby z Ukrajiny odišli "akýmkoľvek možným spôsobom". Ak to nebude možné, majú sa ukryť v bezpečných úkrytoch a prístreškoch, ktoré poskytujú miestne úrady.