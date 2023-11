Raketa Ariane 6 prešla kľúčovým testom pred štartom plánovaným o rok

Paríž 24. novembra (TASR) - Európska nosná raketa Ariane 6 absolvovala vo štvrtok na kozmodróme Kourou vo Francúzskej Guyane dôležitý test, ktorý bol súčasťou príprav na jej prvý let naplánovaný na rok 2024. Podľa agentúry Reuters to v noci na piatok oznámila Európska vesmírna agentúra (ESA).



Test zahŕňal zapálenie motora jadrového stupňa Vulcain 2.1 a jeho následnú prevádzku počas asi ôsmich minút. Je to približne čas, ktorý by raketa potrebovala na dosiahnutie hranice vesmíru, uviedla ESA.



Raketu Ariane 6 vyvíja ArianeGroup, spoločný podnik spoločností Airbus a Safran, s cieľom lepšie konkurovať americkému súkromnému poskytovateľovi nosných rakiet SpaceX.



"Zážihový test nosnej rakety Ariane 6 na jej štartovacej rampe vo vesmírnom stredisku v Guyane bol úspešne ukončený," uviedla po teste vo vyhlásení spoločnosť ArianeGroup, výrobca rakety Ariane 6.



Zážih motora Vulcain 2.1 sa začal približne o 21.30 h SEČ (17.30 h miestneho času) s niekoľkominútovým oneskorením v dôsledku "miernej" anomálie, ktorú tímy na mieste odstránili, uviedla ESA.



Úplné výsledky štvrtkového testu budú zverejnené až 30. novembra po analýze všetkých parametrov.



"Základnou otázkou bude, či musíme test zopakovať," uviedol pre agentúru AFP Domenico Resta, vedúci technického oddelenia štartovacieho systému Ariane 6 v ESA.



Test vykonaný vo štvrtok bol pôvodne naplánovaný na 3. októbra. Musel však byť odložený po tom, ako sa zistila anomália v hydraulickom okruhu systému, ktorý riadi orientáciu trysky motora hlavného stupňa.



Prvý let Ariane 6, ktorá má konkurovať americkej nosnej rakete Space X, bol naplánovaný na rok 2020. Niekoľkokrát bol však odložený - kvôli pandémii ochorenia COVID-19 a či problémom s vývojom rakety.



Predchodkyňa rakety - Ariane 5 - naposledy vzlietla v júli a menšia raketa Vega C zostáva po poruche v decembri minulého roka uzemnená. Európa tak zostala bez nezávislého prístupu do vesmíru. Rusko totiž vlani zablokovalo využívanie svojich rakiet Sojuz - stalo sa tak v reakcii na sankcie uvalené na Rusko Západom v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



"Sme späť na ceste k opätovnému zabezpečeniu autonómneho prístupu Európy do vesmíru," uviedol vo štvrtok neskoro večer vo vyhlásení generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher.



Aschbacher minulý mesiac vyjadril nádej, že v závislosti od výsledkov štvrtkového testu bude môcť oznámiť termín štartu pre odložený "inauguračný" let, ktorý sa má uskutočniť v roku 2024.