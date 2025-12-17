< sekcia Zahraničie
Raketa Ariane 6 vyniesla do vesmíru dva navigačné satelity
Štart sa uskutočnil o 02.01 h miestneho času (07.01 h SEČ).
Autor TASR
Kourou 17. decembra (TASR) — Európska nosná raketa Ariane 6 odštartovala v stredu skoro ráno z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane a na obežnú dráhu vyniesla dva ďalšie navigačné satelity systému Galileo. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Štart sa uskutočnil o 02.01 h miestneho času (07.01 h SEČ). Išlo o štvrtý komerčný let Ariane 6 od uvedenia týchto rakiet do prevádzky v júli 2024.
Dva nové satelity navigačného systému Galileo, ktorého cieľom je znížiť závislosť Európskej únie od amerického systému (GPS), by sa mali dostať na svoje pozície vo výške 23.222 kilometrov nad zemským povrchom približne štyri hodiny po štarte.
Systém Galileo financuje Európska únia prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Navigačné služby začal poskytovať v obmedzenom rozsahu v roku 2016. Po stredajšom štarte bude na obežnej dráhe na 34 satelitov.
Predchádzajúce satelity vyniesli do vesmíru predovšetkým európske rakety Ariane 5 a ruské rakety Sojuz. Po invázii ruských síl na Ukrajinu EÚ zastavila spoluprácu s Moskvou v tejto oblasti.
Pred uvedením rakety Ariane 6 do prevádzky vyniesla dva satelity systému Galileo z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride raketa Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX.
