Raketa Falcon 9 vyniesla do vesmíru 12. českú družicu

Praha/Mys Canaveral 3. januára (TASR) – Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX vyniesla do vesmíru 114 družíc, jednou z nich bola aj 12. česká družica BDSAT-2. Išlo o prvý tohtoročný kozmický let. Informuje spravodajkyňa TASR na základe informácií stanice ČT24 a webu kosmonautix.cz.



Raketa odštartovala z Mysu Canaveral na Floride v utorok o 15:59 SEČ. Českú družicu vypustila na heliosynchrónnu obežnú dráhu asi o hodinu neskôr približne 550 kilometrov nad zemským povrchom.



Malá čierna kocka má rozmery 10x10x10 centimetrov. Jej cieľom na obežnej dráhe je podporiť rádioamatérsku komunitu, overiť prototyp tlakomerného zariadenia či testovať banku superkapacitorov. Bude teda skúšať, ako by sa dala ukladať elektrická energia v družiciach. Za vhodných podmienok bude získavať energiu zo solárnych panelov, keď Slnko na panely svietiť nebude, bude využívať energiu uloženú v danej banke.



Česká družica sa do vesmíru dostala v rámci programu Transporter. Umožňuje naraz vyniesť na obežnú dráhu veľké množstvo družíc od rôznych zákazníkov, čo znižuje cenu. Základná cena za vynesenie nákladu do hmotnosti 200 kilogramov je podľa webu kosmonautix.cz 1,2 miliónov amerických dolárov.



Projekt vypustenia českej družice spolufinancuje český štátny rozpočet a podieľa sa na ňom aj Vysoké učení technické v Brne a firma BD Sensors.



Prvý stupeň rakety Falcon 9 bol použitý už po pätnástykrát a pri návrate na Zem sa mu opäť podarilo úspešne pristáť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)