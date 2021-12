Raketa New Shepard absolvovala tretí úspešný let s posádkou

Washington 11. decembra (TASR) - Znovupoužiteľná suborbitálna raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin v sobotu úspešne odštartovala k hranici vesmíru a po zhruba 11 minútach opäť pristála na Zemi. Na palube bola aj Laura Shepardová Churchleyová, dcéra Alana Sheparda, prvého Američana vo vesmíre. Informovala o tom agentúra AFP.



Dokopy šesť pasažierov vyletelo do výšky 100 kilometrov - tesne nad medzinárodné uznávanú hranicu vesmíru. Tam na niekoľko minút zažili stav beztiaže a kozmická loď následne pomocou padákov bezpečne pristála v púšti.



Otec Shepardovej Churchleyovej letel do vesmíru v roku 1961 ako vôbec prvý Američan. Raketa New Shepard bola pomenovaná práve na jeho počesť, uvádza AFP. Na palube rakety poletel do vesmíru ako hosť Blue Origin aj bývalý hráč amerického futbalu Michael Strahan, ktorý v súčasnosti moderuje americkú šou s názvom Good Morning America.



Ďalší členovia posádky si za výlet zaplatili - člen vedenia spoločnosti zaoberajúcej sa vesmírnymi letmi a filantrop Dylan Taylor, investor Evan Dick, zakladateľ spoločnosti Bess Ventures Lane Bess a jeho syn Cameron Bess. Koľko za lístok zaplatili, však nie je známe.



Prvý let New Shepard s posádkou sa uskutočnil 20. júla. Raketa vtedy úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem. Na palube boli okrem miliardára a zakladateľa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa aj jeho brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre.



Na druhom lete New Shepard s posádkou, ktorý sa uskutočnil 13. októbra, bol aj americký herec William Shatner, ktorý hral postavu kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek.