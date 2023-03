Raketa SpaceX dopraví na ISS novú posádku, vrátane občana SAE

Mys Canaveral 2. marca (TASR) — Z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride odštartovala vo štvrtok krátko po polnoci miestneho času raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Do vesmíru vyniesla kozmickú loď Crew Dragon, ktorá na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) dopraví štyroch astronautov — dvoch Američanov, Rusa a občana Spojených arabských emirátov. Ten bude prvým človekom z arabských krajín, ktorý vo vesmíre strávi niekoľko mesiacov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Štart rakety so svojím krajanom Sultánom Najádím sledoval aj niekoľko desiatok divákov zo Spojených arabských emirátov. Najádí strávi na ISS pol roka. Zároveň je len druhým občanom SAE, ktorý sa dostal do kozmu.



Spolu s Najádím na ISS letia dvaja Američania — Stephen Bowen z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a bývalý vedec Warren Hoburg z Massachusettského technologického inštitútu. Štvrtým členom posádky je Rus Andrej Feďajev, ktorý v minulosti slúžil v ruských vzdušných silách.



Táto štvorica nahradí posádku zloženú z Američanov, Japoncov a Rusov, ktorí sú na ISS od vlaňajšieho októbra. Na stanici sa okrem nich nachádzajú ďalší dvaja Rusi a Američan, ktorých šesťmesačná misia bola predĺžená po tom, čo z návratovej kozmickej lode Sojuz unikla neznáma kvapalina.



Raketa Falcon 9 mala odštartovať už v pondelok, no štart bol na poslednú chvíľu zrušený. Dôvodom bol upchatý filter v zapaľovaní motora.



Loď Crew Dragon sa k ISS pripojí v piatok.



K Najádímu sa onedlho pridajú ďalší dvaja astronauti zo SAE, ktorých na orbitu tiež vynesie raketa spoločnosti SpaceX. Ich súkromný let financuje vláda SAE, uvádza AP.